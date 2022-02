Rússia veta resolução da ONU que condena a operação militar na Ucrânia; Brasil apoia

Apoie o 247

247 - A Rússia vetou a resolução do Conselho de Segurança da ONU que condena a operação militar do país na Ucrânia. Apenas a Rússia votou contra, enquanto China, Emirados Árabes Unidos e Índia se abstiveram. O restante dos países, 11 votos, apoiaram a resolução, inclusive o Brasil, que ocupa assento temporário no conselho. No entanto, os russos têm poder de veto e, por isso, a resolução não foi aprovada.

O Brasil seguiu a orientação dos Estados Unidos, que foram os primeiros a falar na reunião internacional. A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que os países que participaram da reunião têm “a obrigação solene de não virar as costas para os ucranianos”.

Já o embaixador do Brasil na organização, Ronaldo Costa Filho, disse que o conselho de segurança deve agir urgentemente diante da agressão da Rússia, mudando de tom em relação a Jair Bolsonaro (PL), que não condenou abertamente as operações russas.

"Devemos buscar um espaço para diálogo enquanto garantimos que a invasão do território soberano seja inaceitável. A missão do conselho de evitar a guerra falhou, é nosso dever buscar caminhos para negociarmos a paz. Não podemos descansar enquanto isso não for alcançado", afirmou o diplomata brasileiro.

