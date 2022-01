“Se eleito, Lula não deve demorar para voltar a normalizar relação do Brasil com os Brics”, diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

ICL

247 - O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelo BRICS em Xangai, defendeu, em entrevista à TV 247, a normalização das relações com o bloco em um eventual governo Lula.

Ele explicou o processo de diminuição do papel do Brasil no BRICS: “A participação brasileira no BRICS começou a declinar já no final do governo Dilma, com a crise política e econômica absorvendo muito o governo brasileiro. No governo Temer, a diminuição do papel do Brasil no BRICS se aprofundou. O governo Temer não tinha uma visão estratégica das relações internacionais do Brasil”. “Vai passar esse amadorismo grotesco que foi a política externa do governo Bolsonaro”, prevê.

“Se o Lula for eleito, -- e nada é fácil --, não creio que demore muito a se normalizar a participação brasileira nos BRICS. Os nossos quatro parceiros receberão muito bem a volta de um Brasil mais consciente do papel dos BRICS no cenário internacional”, prosseguiu.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE