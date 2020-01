Secretário de Tesouro dos EUA confirma novas sanções contra o Irã

Sputnik - O Secretário de Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, anunciou nesta sexta-feira (10) que foram implementadas sanções contra oficiais iranianos da indústria siderúrgica, mineração, têxtil e manufatura.

Nessa quinta-feira (9), o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha dito que seu governo aplicaria novas medidas econômicas contra o Irã.

Desde que deixou o acordo nuclear assinado com Teerã, os Estados Unidos vem impondo sanções contra o país do Oriente Médio.

O anúncio surge após o ataque iraniano contra duas bases no Iraque usadas por militares norte-americanos. Ação de Teerã, por sua vez, foi uma resposta ao bombardeio que matou o general Qassem Soleimani, ordenado por Trump.

"Estamos tomando ações contra oito altas autoridades iranianas que promoveram atividade desestabilizadora do regime e estiveram envolvidas no ataque de mísseis balísticos de terça-feira", disse Mnuchin em coletiva de imprensa, referindo-se ao lançamento de mísseis realizado pelo Irã no dia 7, quando foram disparados mísseis contra as bases de Ayn al-Asad e Arbil.

O secretário de Tesouro afirmou ainda que funcionários que participam da investigação da queda do avião ucraniano em Teerã não serão punidos. O voo PS752 caiu poucas horas após os ataques iranianos, na madrugada de quarta-feira (8).

"O Tesouro emitirá isenções para qualquer pessoa, sejam americanos ou outros, que possam ajudar a facilitar a investigação", disse Mnuchin.

Os EUA, Canadá e Reino Unido afirmaram que a queda provavelmente foi causada acidentalmente por um míssil de defesa iraniano terra-ar.

As autoridades de avião do Irã, no entanto, descaram essa hipótese.