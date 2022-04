Secretários de Estado dos EUA anunciam mais ajuda militar em visita à Ucrânia

EUA vão alocar US$ 322 milhões em ajuda militar para a Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

TASS - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, anunciaram durante uma visita a Kiev que Washington alocará US$ 713 milhões em ajuda militar para a Ucrânia e outros 15 países europeus, informou a Associated Press no domingo.

Desse montante, mais de US$ 322 milhões irão para a Ucrânia, enquanto o restante será dividido entre os países da Europa Oriental e Central.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE