247 - O principal representante russo nas negociações com o governo da Ucrânia, Vladimir Medinsky, afirmou que sem a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, e o reconhecimento da soberania da Crimeia e do Donbass (onde estão as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk), um acordo entre Moscou e Kiev é improvável.

Quando anunciou o início das operações militares russas na Ucrânia, em 24 de fevereiro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou que entre os objetivos dos militares russos no país vizinho estão a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, para que se torne um Estado neutro, isto é, não-alinhado com a Otan.

Ele também exigiu o reconhecimento da Criméia com território russo e o fim do genocídio contra as etnias russas no Donbass — após o golpe patrocinado pelos norte-americanos em 2014, grupos nazistas e militares ucranianos iniciaram ataques sistemáticos contra as populações das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (que se declararam independentes após o golpe).

