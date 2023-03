Senado da França aprova aumento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos

Apoie o 247

ICL

RFI - Durante a madrugada desta quinta-feira (9), o Senado aprovou o artigo que prevê o aumento da idade mínima da aposentadoria dos 62 para os 64 anos, por 201 votos a favor e 115 contra. A mobilização contra a reforma da Previdência na França segue forte enquanto o governo se mantém impassível à revolta da população.

"Macron, você está ouvindo?" é a manchete do jornal Libération que chegou às bancas nesta manhã. O diário estampa sua capa com uma caricatura do presidente francês, com uma expressão blasé, enquanto os dois principais líderes sindicais da França, Laurent Berger e Philippe Martinez, gritam nas orelhas de Macron: "Estamos aqui!".

"Sem reação até agora diante da mobilização, o presidente tem o desafio de receber as centrais sindicais", diz a chamada de capa do Libé. Em editorial, intitulado de "Desprezo", o diário afirma que Macron se mantém "surdo aos pedidos dos líderes dos sindicatos que querem desesperadamente encontrá-lo". Para o diário, não há dúvidas de que o presidente francês tenta ganhar tempo, mesmo que a população continue nas ruas, até que o projeto de lei seja aprovado pela Assembleia, onde o partido governista é majoritário.

Enquanto isso, os grupos socialista, comunista e ecologista do Senado francês pretendem acionar o Conselho Constitucional - órgão do governo que rege os princípios e regras do país - para denunciar "a guerrilha" que marcou o debate na noite de quarta-feira (8).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.