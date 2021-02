Senado dos EUA aprova pacote de Biden garantindo US$ 1,9 trilhão contra Covid-19

247 - O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira, 5, uma resolução para aprovar o pacote de US$ 1,9 trilhão do presidente do país, Joe Biden, para combater a pandemia do novo coronavírus. A medida foi aprovada após 15 horas de sessão.

Nenhum republicano votou a favor da medida do presidente democrata. São 50 senadores de cada partido (mais independentes). Como nos EUA, o vice-presidente também é presidente do Senado, a vice Kamala Harris precisou pela primeira vez usar seu voto de desempate.

Entre as medidas anunciadas, as principais são referentes à vacinação e o desejo de aprovar um pagamento de cheques no valor de US$ 1.400 (R$ 7.276) para os norte-americanos, que devem se somar aos US$ 600 (R$3.118) já aprovados em dezembro do ano passado.

Também, entre as medidas estão US$ 20 bilhões para acelerar o processo de vacinação, US$ 50 bilhões para ampliar a testagem e US$ 130 bilhões para a reabertura das escolas.

