Joe Biden anuncia pacote econômico de US$ 1,9 trilhão

Sputnik - Chamado de "Plano de Resgate Americano", o pacote promete injetar US$ 1,9 trilhão (R$ 9,87 trilhões) na economia norte-americana. As informações foram publicadas pelo jornal The Washington Post.

"Não é difícil ver que estamos no meio de uma crise econômica que ocorre uma vez em várias gerações com uma crise de saúde pública que ocorre uma vez em várias gerações. Uma crise de profundo sofrimento humano está à vista e não há tempo a perder", disse Biden durante o anúncio.

O presidente eleito também pede para que o Legislativo dos EUA acelere a tramitação do projeto.

Entre as medidas anunciadas, as principais são referentes à vacinação e o desejo de aprovar um pagamento de cheques no valor de US$ 1.400 (R$ 7.276) para os norte-americanos, que devem se somar aos US$ 600 (R$3.118) já aprovados em dezembro do ano passado.

Biden classificou esse projeto como um "primeiro passo" e disse que, nas próximas semanas, vai anunciar mais medidas para estimular a economia dos Estados Unidos. O foco estará na criação de trabalhos "bem pagos", no combate às mudanças climáticas e na promoção de igualdade racial.

O presidente eleito também propôs aumentar o salário mínimo para US$ 15 (R$ 77,96) a hora.

