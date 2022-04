Sérvios realizam protesto em apoio à Rússia e às repúblicas do Donbass (vídeo)

"Sérvios e russos - irmãos para sempre", "Sem OTAN" e "Crimeia é Rússia, Kosovo é Sérvia", cantavam os manifestantes no caminho à Embaixada da Rússia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Milhares de sérvios tomaram as ruas de Belgrado em uma manifestação de apoio à operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Os manifestantes criticam a Otan e a adesão do governo sérvio na votação que suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

>>> Sérvia diz que foi chantageada pelo Ocidente e forçada a apoiar suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Este é o segundo grande protesto na Sérvia em apoio à Rússia. O país dos bálcãs tem forte ligação com a Rússia e boa parte de sua população opõe-se à Otan, por conta dos bombardeios em 1999.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sérvios e russos - irmãos para sempre", "Sem OTAN" e "Crimeia é Rússia, Kosovo é Sérvia", cantavam os manifestantes no caminho à Embaixada da Rússia, carregando bandeiras da Rússia, Sérvia e das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os organizadores do protesto exigiram que o governo de Belgrado "pare imediatamente todos os processos contra a Rússia em organizações internacionais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE