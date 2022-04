Sérvia diz que foi chantageada pelo Ocidente e forçada a apoiar suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU

Apoie o 247

Sputnik, via Telegram - A Sérvia apoiou a suspensão da participação da Rússia no Conselho de Direitos Humanos da ONU devido à pressão e chantagem do Ocidente. Isto foi afirmado pelo Presidente do país na televisão nacional.

“Nossa decisão inicial foi nos abster, mas depois fomos submetidos a inúmeras e difíceis pressões”, disse Aleksandar Vučić.



Ele lembrou que a Sérvia é o único país europeu que não impôs sanções contra a Rússia. Segundo Vučić, a decisão original na votação foi a abstenção, mas havia muita pressão sobre Belgrado.



"Agora o destino da Sérvia está sendo decidido, se seremos excluídos do pacote de sanções ao petróleo, hoje", disse Vučić, lembrando que a Sérvia em breve não poderá importar petróleo de qualquer lugar devido às sanções da UE.



Na véspera da Assembleia Geral da ONU, durante uma sessão especial, o organismo adotou uma resolução sobre a suspensão da participação da Rússia no Conselho de Direitos Humanos.



93 votaram a favor da decisão, 24 delegações se opuseram e 58 se abstiveram.



Argélia, Bielorrússia, Bolívia, Burundi, RCA, China, República do Congo, Cuba, RPDC, Eritreia, Etiópia, Gabão, Irã, Cazaquistão, Quirguistão, Laos, Mali, Nicarágua, Síria, Tajiquistão, Uzbequistão, Vietnã e Zimbábue votaram contra a resolução.

