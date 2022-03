Sobe para 35 número de mortos em base ucraniana atingida por mísseis russos

Apoie o 247

247, com agências– O ataque das forças russas a uma instalação militar na região de Lviv, no oeste da Ucrânia, esta manhã, deixou ao menos 35 mortos e 134 feridos. Inicialmente, as autoridades locais informaram que nove pessoas teriam morrido após mísseis atingirem o Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança na cidade de Yavoriv, a cerca de 10 km da fronteira polonesa e a 60 km do centro da cidade de Lviv.

A base militar cobre uma área de cerca de 390 quilômetros quadrados (151 milhas quadradas) e pode acomodar até 1.790 pessoas, embora não se saiba quantas pessoas estavam no local. O aconteceu um dia após o governo russo ameaçar atacar carregamentos de armas do Ocidente para a Ucrânia. O local também é considerado um ponto de envio das armas ocidentais enviadas pelos países da Otan para a Ucrânia.

