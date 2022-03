Suprema Corte do Reino Unido nega a Julian Assange permissão para apresentar recurso contra sua extradição aos EUA

Decisão de extradição precisará ser ratificada pela ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, após a qual Assange pode ainda tentar contestar por meio de revisão judicial edit

247, com Reuters - O fundador do Wikileaks, Julian Assange, teve permissão negada para apresentar recurso na Suprema Corte do Reino Unido contra a decisão de extraditá-lo aos Estados Unidos, informou a Corte nesta segunda-feira, 14, segundo a agência de notícias Reuters.

As autoridades buscam o julgamento de 18 acusações relacionadas ao vazamento pelo Wikileaks de materiais confidenciais das Forças Armadas dos EUA e comunicações diplomáticas que, segundo eles, colocou vidas em perigo.

Em dezembro, a Alta Corte de Londres revogou a decisão de um tribunal inferior de que Assange não deveria ser extraditado por conta de problemas de saúde mental e o risco de suicídio.



Os juízes da Alta Corte recusaram-lhe então permissão para um recurso direto à Suprema Corte sobre sua decisão, deixando a decisão com a própria Suprema Corte sobre se deveria ou não ouvir sua contestação.



"O pedido foi recusado pela Suprema Corte e a razão dada é que o pedido não levantou uma questão de direito discutível", disse um porta-voz da Suprema Corte.

A decisão de extradição precisará agora ser ratificada pela ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, após a qual Assange pode ainda tentar contestar a decisão por meio de revisão judicial.

