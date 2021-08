Talibã ordena paralisação da vacinação contra covid-19 no Afeganistão

247 - O Talibã começou a colocar em prática a sua agenda fundamentalista no Afeganistão após a tomada de poder e proibiu a vacinação contra a Covid-19 no país. A vacinação já foi interrompida na província de Paktia, no leste do país.

De acordo com reportagem da Exame, a imprensa local divulgou que o Talibã ordenou os funcionários do hospital regional a pararem de distribuir o imunizante, obrigando as unidades de saúde a interromperem a vacinação.

A província já está há três dias sem vacinação. No entanto, de acordo com a reportagem, não há informações concretas sobre como está a campanha de vacinação no resto do país.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:





PUBLICIDADE