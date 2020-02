Torcida do Colo-Colo repudia contratação de Scolari, apoiador de Pinochet

A torcida Antifascistas De La Garra Blanca divulgaram uma nota de repúdio às negociações do técnico brasileiro Felipe Scolari com a equipe chilena: “Declaramos você pessoa não grata” edit

Portal Forum - A torcida organizada Antifascistas De La Garra Blanca, que reúne torcedores da equipe do Colo-Colo, do Chile, declarou guerra à possibilidade de a equipe contratar o técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari. Os fãs do time postaram, em suas redes sociais, uma nota de repúdio ao treinador, que fez elogios ao ditador sanguinário, general Augusto Pinochet.

Em nota, a torcida diz que está pronta para “declarar guerra à chegada de Scolari e de qualquer um que abrace práticas e ideias fascistas”.