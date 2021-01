Três homens são presos por espancar golfinho até a morte no rio Ganges

O vídeo mostra um grupo de homens com paus e um machado espancando o golfinho até a morte. Alguns riram com o corpo quase sem vida do golfinho edit

247 - A polícia do estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, prendeu três pessoas supostamente envolvidas na morte de um golfinho do rio Ganges, espécie em perigo de extinção. As prisões vieram depois que um vídeo do crime viralizou nas redes sociais, segundo a polícia local. A reportagem é do Portal CNN Brasil.

O investigador Akhilesh Pratap Singh disse à CNN que a carcaça do golfinho foi encontrada no dique do canal Sharda, no distrito de Pratapgarh, em 31 de dezembro.

Segundo a reportagem, na quinta-feira (7), três homens supostamente vistos no vídeo foram presos, disse a polícia. Nove pessoas – também vistas na gravação – ainda foragidas, de acordo com Singh.

O vídeo mostra um grupo de homens com paus e um machado espancando o golfinho até a morte. Alguns riram quando o corpo quase sem vida do golfinho foi puxado por sua barbatana na água rasa.

