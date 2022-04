Trump diz que não vai voltar ao Twitter mesmo com compra da plataforma por Elon Musk

Apoie o 247

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos não vai retornar ao Twitter, mesmo após a compra da rede social por Elon Musk, informa a emissora Fox News. Trump vai utilizar a sua própria rede social, chamada TRUTH Social.

O ex-presidente republicano disse à Fox News que vai entrar na TRUTH Social dentro de uma semana, conforme planejado.

"Não vou no Twitter, vou ficar na TRUTH", disse Trump. “Espero que Elon compre o Twitter porque ele fará melhorias nele e ele é um bom homem, mas vou ficar na TRUTH”.

"Estamos recebendo milhões de pessoas, e o que estamos descobrindo é que a resposta na TRUTH é muito melhor do que estar no Twitter", disse Trump. "O Twitter tem bots e contas falsas, e estamos fazendo tudo o que podemos".



Ele acrescentou: "a conclusão é que não, não vou voltar ao Twitter".

Trump foi banido do Twitter, Facebook e YouTube no ano passado. Então, o ex-presidente decidiu criar a TRUTH Social, lançada oficialmente no mês passado.

