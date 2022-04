Elon Musk compra o Twitter por US$ 44 bilhões

Apoie o 247

247 - O Twitter confirmou acordo para a venda de 100% da empresa ao multibilionário Elon Musk, pelo valor de US$ 44 bilhões, informa a agência AFP. Após a transação ser efetuada, o Twitter passará a ser uma companhia de capital fechado.

Nos termos da oferta, acionistas da empresa vão receber US$ 54,20 por cada ação. O preço é 38% maior do que o fechamento das ações em 1º de abril, último dia útil antes de Musk divulgar uma participação significativa na empresa, o que provocou uma alta das ações.

Nesta segunda-feira, 25, as ações do Twitter avançam 6,4% em Nova Iorque. Já os BDRs da empresa na bolsa brasileira avançam 12,26%

Bret Taylor, chefe do conselho independente do Twitter, disse: "O conselho do Twitter conduziu um processo cuidadoso e abrangente para analisar a proposta de Elon com um foco deliberado em valor, certeza e financiamento. A transação proposta vai entregar um premium considerável, e acreditamos ser o melhor caminho para os acionistas do Twitter".

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração do Twitter, deve ser concluída em 2022, sujeita à aprovação dos acionistas do Twitter, ao recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis ​​e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.



Musk garantiu US$ 25,5 bilhões em dívida totalmente comprometida e financiamento de empréstimos de margem e está fornecendo um compromisso de capital de aproximadamente US$ 21 bilhões. Não há condições de financiamento para o fechamento da operação.

