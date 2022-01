Tsunami atinge costa do Japão após erupção de vulcão em Tonga (vídeo)

Mídia japonesa indica que a erupção de um vulcão em Tonga, no oceano Pacífico, já provocou um tsunami ao longo da costa do Japão edit

Sputnik - O tsunami, provocado pela erupção de um vulcão neste sábado (15) em uma ilha de Tonga, atingiu a costa do Japão, informa o jornal Japan Times.

Segundo o Japan Times, as ondas chegaram ao território japonês minutos após a comunicação do aviso.

"A chegada de ondas de tsunami tem sido confirmada em áreas costeiras desde Tohoku até Okinawa", indica a mídia, sem revelar o tamanho das ondas.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu uma ameaça de tsunami com ondas de até três metros nos arquipélagos japoneses meridionais de Amami e Tokara. Ela também mencionou a possibilidade de ondas de um metro na costa oriental do Japão.

Erupção de vulcão subaquático em Tonga às 02h00, horário de Brasília, de 15 de janeiro de 2022

As ilhas Curilas, na Rússia, também estão sob ameaça de tsunami, contou um representante dos serviços de emergência locais.

"O centro de previsão de tsunamis [...] emitiu um alerta até as 21h00 [horário local, 07h00 em Brasília] de 15 de janeiro sobre a possível chegada às ilhas Curilas de uma onda de tsunami até 0,2 metros como resultado da erupção do vulcão subaquático em Tonga", disse o representante, que, no entanto, referiu não haver perigo à população.

O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês), por sua vez, advertiu para um possível perigo aos estados ocidentais do país como resultado da erupção do vulcão, entre os quais se incluem a Califórnia, Oregon, Washington, Alasca e Havaí, além da Colúmbia Britânica, no Canadá.

A erupção violenta há poucas horas do vulcão Hunga Tonga-Hunga Haapai capturado por satélites GOES-West e Himawari-8.

O vulcão Hunga Tonga-Hunga Haapai entrou no sábado (15) em erupção em Tonga, país do oceano Pacífico. As autoridades locais emitiram um aviso de tsunami, o mesmo acontecendo com vários países circundantes, além da Samoa Americana, um território não incorporado dos EUA que foi apontado como estando sob ameaça pelo NWS.