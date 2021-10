Veja imagens do set de filmagem onde Alec Baldwin disparou arma acidentalmente contra colegas

Apoie o 247

247 - Um trágico acidente aconteceu no set de Rust, filme independente gravado ao sul de Santa Fé, no Novo México. O ator Alec Baldwin teria disparado uma metralhadora supostamente cenográfica, nesta quinta-feira (21), matando acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. A informação é do Metrópoles.

Halyna, de 42 anos, foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México em Albuquerque, onde morreu. Souza, 48, foi levado de ambulância ao Centro Médico Regional Christus St. Vincent, em Santa Fé, e segue tratando os ferimentos, segundo a Delegacia da Comarca da cidade.

Em comunicado, a polícia afirmou que Hutchins e Souza “foram baleados quando uma arma de fogo foi disparada por Alec Baldwin, 68, produtor e ator.” “Os detetives estão investigando como [a arma de fogo foi usada] e que tipo de projétil foi disparado. Este incidente continua sendo uma investigação ativa. À medida que mais informações forem disponibilizadas, atualizações serão fornecidas. ”

Quem era Halyna Hutchins

Halyna Hutchins tinha créditos em curtas, produções na TV e em filmes desde 2012, informa o portal G1.

De acordo com seu site profissional, Hutchins nasceu na Ucrânia e cresceu em uma base militar soviética no Circulo Polar Ártico. Ela estudou jornalismo na Universidade Nacional de Kiev, no seu país, e cinema, em Los Angeles, nos EUA. Hutchins chegou a trabalhar como jornalista investigativa em produções documentais na Europa.

Como diretora de fotografia, listava trabalhos em filmes como "Archenemy" (2020), com Joe Manganiello, "Blindfire" (2020) e "The Mad Hatter" (2021).

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

