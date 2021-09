Xi Jinping e Joe Biden conversam por telefone

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente norte-americano, Joe Biden, conversaram nesta sexta-feira (10) por telefone e trocaram opiniões de forma franca, profunda e ampla sobre as relações bilaterais e as questões de interesse comum.

Xi Jinping expressou condolências pelas vítimas norte-americanas causadas pelo Furacão Ida. Biden manifestou agradecimento.

O líder chinês disse que, no último período, as relações sino-norte-americanas tem encontrado grandes dificuldades devido à politica dos Estados Unidos para com a China. Segundo ele, como o maior país desenvolvido e o maior em desenvolvimento, o relacionamento entre a China e os EUA tem uma grande influência para o mundo inteiro. Por isso, os dois países precisam evitar confrontos e buscar cooperação.

Xi Jinping lembrou que, desde 1971, ano em que a China e os EUA recuperaram as relações diplomáticas, a cooperação bilateral trouxe verdadeiros benefícios para todos os países do mundo. Hoje em dia, a comunidade internacional está enfrentando muitos desafios comuns, e os dois países devem assumir suas responsabilidades como grandes nações, impulsionar o retorno das relações bilaterais ao camiho certo o quanto antes possível, a fim de beneficiar melhor os povos dos dois países e do mundo inteiro.

O presidente chinês indicou que as duas partes podem fortalecer a cooperação mútua e empreender coordenação no enfrentamento das mudanças climáticas, prevenção e controle da pandemia, recuperação econômica entre outros setores.

Joe Biden disse que as relações EUA-China são o relacionamento bilateral mais importante do mundo. Os dois países não têm razões para tornar as concorrências em conflitos. Ele enfatizou que Washington não mudará a posição de “Uma só China” e espera que as relações bilaterais possam retornar ao caminho correto.

