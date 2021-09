Xi Jinping participa de evento dedicado ao Dia dos Mártires na Praça Tiananmen

Presidente chinês marca presença em data histórica às vésperas do aniversário da poclamação da República edit

247 - Este ano marca o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh). Nesta sexta-feira (1º de Outubro, transcorre o 72º aniversário da Proclamação da República. Na véspera, 30 de setembro, comemora-se o Dia dos Mártires do país.

O presidente chinês, Xi Jinping, e outros líderes do Partido e do Estado se uniram aos representantes de todas as esferas sociais na manhã desta quinta-feira para oferecer flores aos heróis nacionais em frente ao monumento localizado na Praça Tiananmen, informa a Rádio Internacional da China.

