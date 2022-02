Zelensky aceita proposta de Putin e diz estar pronto para negociar a paz e um cessar-fogo

Apoie o 247

TASS – O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, aceitou a proposta do presidente russo, Vladimir Putin, e está pronto para negociar a paz e um cessar-fogo, disse o secretário de imprensa de Zelensky, Sergey Nikiforov, neste sábado.

"Tenho que refutar as alegações de que nos recusamos a conversar. A Ucrânia sempre esteve e está pronta para negociar a paz e um cessar-fogo. É nossa posição permanente. Aceitamos a proposta do presidente russo", escreveu ele em sua conta no Facebook.

Segundo Nikoforov, estão em andamento consultas sobre o local e a hora das negociações. Quanto mais cedo as negociações começarem, mais chances haverá de restaurar a vida normal, observou ele.

O secretário de imprensa da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, disse anteriormente que Putin estava pronto para enviar uma delegação a Minsk para conversas com a Ucrânia. Mais tarde, ele disse que, em resposta à iniciativa de manter conversas na capital bielorrussa, o lado ucraniano sugeriu Varsóvia como um possível local e ainda mais tarde perdeu contato.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso televisionado na manhã de quinta-feira que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, ele tomou a decisão de realizar uma operação militar especial para proteger as pessoas "que sofreram abusos e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos." O líder russo ressaltou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos.

Ao esclarecer os desdobramentos, o Ministério da Defesa da Rússia assegurou que as tropas russas não estão atacando cidades ucranianas, mas estão limitadas a atacar cirurgicamente e incapacitar a infraestrutura militar ucraniana. Não há nenhuma ameaça à população civil.

