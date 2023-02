Zelensky diz que convidou Lula para visitar a Ucrânia

Apoie o 247

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou nesta sexta-feira (24) que convidou seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a visitar a Ucrânia.

Respondendo a uma pergunta de um jornalista do SBT, Zelensky disse que "aprecia" a posição adotada pelo Brasil de defesa da "integridade territorial e soberania" do país do Leste Europeu.

Em suas declarações, ele ainda pediu a Lula que apoie "uma plataforma para dialogar com a América Latina", região que, no geral, tem sido contra o fornecimento de armas a Kiev, mas vem sendo pressionada intensamente pelo Ocidente a entrar na guerra da Otan.

"Eu convidei o presidente Lula para vir à Ucrânia. Realmente estou ansioso para me reunir com ele. Gostaria que ele me ajudasse com uma plataforma para dialogar com a América Latina. Estou muito interessado nisso. E eu realmente aprecio alguns passos do Brasil por apoiar nossa integridade territorial e soberania. Isso é muito importante para nós, especialmente agora. Estou apenas esperando por nossa reunião. Porque olho no olho, cara a cara, eu me farei entender mais facilmente. E acredito que a Ucrânia se fará entender melhor", disse Zelensky.

O Itamaraty defende a construção de um diálogo de paz que envolva a retirada integral das tropas russas e um cessar-fogo, conforme o voto brasileiro pró-Ucrânia na ONU na quinta-feira (24). Moscou exige que um plano de paz reconheça as novas realidades no terreno, aludindo aos quatro territórios que votaram pela adesão à Federação Russa em setembro do ano passado.

