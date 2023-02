Zelensky vai convidar Lula para ir à Ucrânia

"Ele deve ver com os próprios olhos o massacre que a Rússia promoveu. Para muitos, foi uma experiência transformadora", afirmou conselheiro do presidente ucraniano edit

247 - O presidente Lula (PT) e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, têm um telefonema agendado para as próximas semanas. Durante a conversa, o mandatário ucraniano convidará Lula para visitar seu país, que vive uma guerra contra a Rússia há um ano.

A informação foi confirmada ao SBT News pelo diplomata Igor Zhovkva, atual vice-chefe de gabinete da presidência e um dos mais influentes conselheiros políticos de Zelensky. "Ele deve ver com os próprios olhos os assassinatos em massa, o massacre que a Rússia promoveu. Para muitos líderes, foi uma experiência transformadora".

Zhovkva diz esperar "mudanças bastante positivas" no diálogo com o Brasil após a volta do governo Lula. Segundo ele, empresas brasileiras podem se beneficiar com o processo de reconstrução da Ucrânia. "A hora é agora para o seu governo olhar para o mapa da Ucrânia e escolher esta ou aquela região".

Lula tem adotado postura pela paz diante do conflito. Ele classifica a decisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de iniciar uma guerra com o país vizinho como um "erro histórico", mas afirma que a saída está nas negociações entre os dois países. O presidente defende que um grupo de países atue como intermediários das negociações de paz.

Zhovkva diz que o governo da Ucrânia ainda não tem conhecimento da proposta do Brasil para um plano de paz, mas adianta que não haverá cessar-fogo sem que a Rússia retire suas tropas do território ucraniano.

