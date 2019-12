Como usar regata fitness: Dicas definitivas

A regata fitness é uma peça sempre presente no guarda roupa de quem gosta de malhar.

Afinal, essa peça é extremamente versátil, uma vez que nem sempre é possível ficar em um ambiente somente com um top.

Então a regata compõe o visual e nos permite ficar em diferentes ambientes, de uma maneira mais confortável.

Mas a regata fitness pode ter variados modelos, estampas e estilos e com isso, muitas dúvidas podem surgir na hora de compor o look.

1 – Regata cropped

Quando se opta por uma regata cropped, fica super bonito como parte do look usar um top com tiras por baixo.

Isso porque a regata cropped, geralmente, deixa à mostra um pouco das costas, portanto, seu top vai dar um charme especial.

Desta forma, o look fica fashion e bem fresquinho, excelente para encarar um dia de verão.

2 – Regatas de cores básicas

Regatas de cores básicas ficam excelentes com leggings estampadas. Você pode aproveitar as cores da estação, como também usar regatas de cores bem neutras, tais como branco, para compor o seu look.

O importante aqui é combinar a regata com a legging estampada. Se você não tem muita certeza de qual cor usar para combinar, opte pela legging preta ou cinza: não costuma dar erro.

3 – Regatas com mensagens

Regatas com mensagens são excelentes opções para quem vai praticar yoga, pilates e outras modalidades.

Geralmente regatas assim têm mensagens suaves, ou apenas um desenho, o que dá suavidade ao look.

4 – Para os homens: Da academia para o dia a dia, pode?

A resposta é sim, pode!

Claro que muitas mulheres não gostam quando o namorado põe uma regata para sair, mas o look pode ficar interessante se ele souber usar bem, mesclando diferentes peças.

Não tenha preconceito com seu namorado usando regata.

A primeira dica é nunca optar por regatas apertadas demais ou largas demais, que mostram muito o corpo.

Se você usa tamanho P, talvez o ideal seja optar por uma regata tamanho M. O ideal é sempre pegar um tamanho que não aperte

Em seguida, opte por bermudas estampadas, com regatas lisas.

E em terceiro, saiba onde usar. Nem todo evento permite o uso da regata, mas ela é bem vinda em eventos mais informais, sobretudo em dias de muito calor.

Você também pode usar regatas com calças, lembrando-se de optar por calças mais esportivas ou informais, como calças jeans ou modelo cargo.

E antes de encerrar esse tópico e venha alguém dizer que homem gordinho, ou forte demais, não pode usar regata, basta ter bom senso.

Se você está acima do peso, opte por regatas sem tiras horizontais e de modelos mais escuros. Tons claros e tiras horizontais tendem a dar o efeito de peso maior.

Se você é mais forte, evite regatas muito justas ou decotadas demais. Opte por modelos um pouco maiores e tons mais escuros.

O oposto vale pra se você for magro demais ou alto, aí sim, opte por cores mais claras e listras horizontais.

5 – Então, regata é pra todo mundo?

Aqui vale, mais uma vez a principal dica para se usar regata: ter bom senso.

Independente se você for homem ou mulher, você precisa se sentir confortável na regata e seu look ser apropriado para o ambiente que você irá.

Lembre-se que nem sempre deixar muito corpo à mostra deixa a imagem do visual bonito, portanto, saiba optar por modelos de regata de tamanho ideal para o corpo que você tem.

Além disso, sempre mescle regatas lisas com as demais peças para a parte inferior do corpo estampadas. Isso vale para homens e mulheres. Regata estampada com calça, bermuda ou legging estampada não dá.

Tendo bom senso, a regata é uma excelente peça pra ter no seu guarda roupa e fazer parte do seu look, tanto para academia, quanto para o dia a dia.