Wikipédia no Brasil está sendo capturada por interesses políticos antes das eleições presidenciais

Apoie o 247

ICL

247 – A plataforma Wikipédia, que é confundida como uma verdadeira enciclopédia por muitos internautas e frequentemente aparece como a primeira fonte de informação sobre diversos assuntos em mecanismos de busca como o Google, está promovendo desinformação política no Brasil, por meio de editores despreparados ou politicamente orientados.

Prova disso é a reportagem "Em ano eleitoral, Wikipédia vira 'campo de guerra' para edições de biografias de políticos" , publicada pelo jornal O Globo, no dia 20 de março de 2022, e assinada por Jan Niklas. Na reportagem, informa-se que a plataforma está preparando uma lista de fontes "não confiáveis" para inserção de links sobre diversos temas. Eis um trecho da reportagem:

Outro administrador da Wikipédia lusófona, o servidor público Wanderson Maike Campos destaca que, além do bloqueio de páginas, os editores estão trabalhando em novos mecanismos para evitar desinformação e enviesamento ideológico. Há uma lista de fontes não confiáveis sendo elaborada pelos membros para combater edições partidárias. Já está incluso na lista de fontes não aceitas o blog Brasil 247 e, em breve, também não poderão ser usados Jovem Pan, Diário do Centro do Mundo e Revista Oeste. — Qualquer edição precisa ter fontes, e fake news é praticamente um sinônimo de ausência disso. São rapidamente revertidas, o editor que incluiu o conteúdo é avisado e se insistir pode ser bloqueado — diz Campos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Incluído na lista, o Brasil 247 é um dos principais veículos de comunicação do Brasil, com uma equipe formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do País, como Leonardo Attuch , Gisele Federicce, Mauro Lopes, Aquiles Lins, Tereza Cruvinel , Paulo Moreira Leite , Alex Solnik, Rodrigo Vianna , Joaquim de Carvalho, Helena Chagas , José Reinaldo Carvalho, Cynara Menezes, Marcelo Auler, Milton Blay, Regina Zappa e Mário Vitor Santos, entre vários outros nomes que ocuparam posições de destaque em diversas redações. A equipe do site também reúne alguns dos principais e premiados cartunistas brasileiros, como Renato Aroeira , Miguel Paiva , Carlos Latuff e Nando Motta . Em 2021, Tereza Cruvinel venceu o Prêmio Comunique-se , como melhor colunista de opinião do Brasil.

O site mantém também um conselho editorial formado por alguns dos maiores intelectuais do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello , professor emérito da PUC-SP, Luiz Carlos Bresser Pereira , professor emérito da FGV-SP e recentemente escolhido como o maior economista brasileiro num ranking internacional, Celso Amorim , embaixador, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Marco Aurélio de Carvalho , coordenador do grupo Prerrogativas, Carol Proner , jurista da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Aloizio Mercadante , presidente da Fundação Perseu Abramo, a filósofa Marcia Tiburi , os sociólogos Jessé Souza e Vilma Reis , o engenheiro Felipe Coutinho, da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, além dos jornalistas Florestan Fernandes Júnior , Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Ferréz, Gisele Federicce e Leonardo Attuch.

Vínculos com Ciro Gomes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, a fonte da reportagem do jornal O Globo, que aponta o site Brasil 247 como "não confiável" é Wanderson Maike Campos, um servidor público sem formação na área de comunicação. A reportagem do jornal O Globo também menciona outro editor da Wikipédia lusófona. Seu nome é Rodrigo Padula, apresentado inclusive como coordenador de projetos voltados para educação na plataforma. Seu perfil no Twitter o apresenta como "​​Geek, Pesquisador, Mergulhador, Mozillian, Wikipedista... amante da natureza e da vida!" Abaixo, o trecho da reportagem do Globo, com referências a ele:

Entre esses administradores está Rodrigo Padula, que também coordena projetos voltados para educação da plataforma. Ele observa que guerras de narrativas nas biografias de políticos se intensificam quando cresce o interesse sobre esses personagens.

— A gente observa com frequência às vésperas das eleições equipes de marketing dos políticos tentando limpar suas reputações na plataforma — conta Padula. — Quando você joga um nome para pesquisar no Google, o primeiro conteúdo que aparece é a Wikipédia. Por isso eles ficam tão incomodados com informação negativa em suas páginas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O problema é que Padula está claramente vinculado a uma campanha presidencial: a do pedetista Ciro Gomes. Uma análise básica do seu perfil no Twitter revela que ele se dedica com frequência a retuitar posts de Ciro, de Carlos Lupi, presidente do PDT, de Antônio Neto, presidente do PDT paulista, e de perfis ligados a Ciro. Frequentemente, Padula também dispara mensagens com ataques a adversários de Ciro Gomes, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente Jair Bolsonaro e rivais de Ciro, como o ex-juiz Sergio Moro.

Procurado pelo jornalista Joaquim de Carvalho, repórter especial do 247, Padula confirmou que é eleitor de Ciro Gomes, embora tenha negado ser filiado ao PDT. Padula disse ainda que a sua militância política clara em favor de Ciro Gomes nas redes sociais não afeta a sua credibilidade como editor de temas políticos na Wikipédia – uma posição, no mínimo, questionável.

A militância política de Padula fere claramente o princípio da imparcialidade, que é uma regra básica da Wikipédia. Confira, abaixo, o que dizem as regras da Wikipédia:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todo o conteúdo enciclopédico na Wikipédia deve ser escrito de um ponto de vista neutro (Neutral Point Of View), o que significa representar de forma justa, proporcional e, na medida do possível, sem viés editorial, todas as visões significativas que foram publicadas por fontes confiáveis sobre um tópico .

NPOV é um princípio fundamental da Wikipédia e de outros projetos da Wikimedia. É também uma das três principais políticas de conteúdo da Wikipédia; os outros dois são "Verificabilidade" e "Nenhuma pesquisa original". Essas políticas determinam conjuntamente o tipo e a qualidade do material aceitável nos artigos da Wikipédia e, como funcionam em harmonia, não devem ser interpretadas isoladamente umas das outras. Os editores são fortemente encorajados a se familiarizar com todos os três.

Esta política não é negociável e os princípios em que se baseia não podem ser substituídos por outras políticas ou diretrizes, nem por consenso do editor.

Confira, abaixo, os tweets de Rodrigo Padula, cuja entrevista, em que ele confirma sua militância cirista, será publicada nos próximos dias:

Tweets de Rodrigo Padula (Photo: Twitter) Twitter