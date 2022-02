06 tendências de marketing digital que você não pode ignorar em 2022

Apoie o 247

Na época, a Inteligência Artificial, o Data-Driven Marketing e o uso de mecanismos de busca baseados em voz (VSEO) eram conceitos tão ambiciosos que beiravam o absurdo. Hoje, essas são algumas das tendências digitais modernas mais populares para marketing.

Por que não? No final, se sua empresa deseja permanecer relevante no mercado online atual, deve acompanhar os últimos desenvolvimentos.

Este artigo revisa as 06 principais tendências de marketing digital que você não deve ignorar este ano, pois elas permitirão que sua empresa não apenas perdure, mas cresça em meio às infinitas tendências de marketing em mudança.

01 — Publicidade programática

O termo “publicidade programática” refere-se à prática de usar a IA para facilitar a compra de anúncios. Ao eliminar os humanos da compra de anúncios, as empresas obtêm uma solução mais confiável e econômica para suas demandas.

O mercado global de publicidade programática ultrapassou 130 bilhões, 61% de empresas norte-americanas. Com base no eMarketer, a publicidade gráfica programática dos EUA aumentará 18,4% no próximo ano, o que é semelhante à média observada no passado:

De acordo com Cléber Tiburcio, publicitário e sócio fundador da agência de marketing Realiza Midia , a eficácia da publicidade programática está em sua capacidade de otimizar sua escala e é superior à capacidade de um ser humano.

“A maioria dos anúncios manuais direcionados por campanhas de busca (mesmo aqueles elaborados com ferramentas profissionais) são baseados em três ou quatro fatores, incluindo palavras-chave, hora do dia e localização geográfica.

Ferramentas como programas de plataforma do lado da demanda utilizam centenas de sinais de destino para personalizar o anúncio e podem até focar no comportamento ou estilo de vida do usuário quando integrados à plataforma de informações do cliente.”

Se a compra de mídia paga for um método importante de aquisição de compradores, você deve prestar atenção aos anúncios programáticos.

Um método popular de publicidade programática que você deve considerar pode ser o RTB, ou lance em tempo real (também conhecido como RTB), que usa leilões em tempo real para comprar impressões de anúncios pré-anunciados em sites de editores específicos.

02 — Otimização com IA

A Inteligência Artificial é a tecnologia que alimenta muitos dos serviços, como chatbots, criação de conteúdo e mecanismos de pesquisa. Foi particularmente acelerado desde o início da pandemia de COVID-19.

De acordo com uma pesquisa da PwC com mais de 1.000 empresas sediadas nos EUA, 52% aceleraram seus planos de adoção de IA. Os principais benefícios incluem.

A criação de conteúdo é um componente chave. Jarvis é uma instância de um programa alimentado por IA que é “treinado para gerar conteúdo original e criativo”. De acordo com relatos, os principais especialistas em SEO ensinaram Jarvis a escrever postagens de blog, bem como copiar o site.

A IA também pode estudar o comportamento do consumidor e os padrões de pesquisa e extrair informações de plataformas de mídia social, como Instagram ou conteúdo de blog, para ajudar as empresas a descobrir como os consumidores encontram seus produtos e serviços.

Uma das empresas que estabeleceu a IA como o núcleo de sua proposta de valor é o Google. Desde os últimos dois anos, a aplicação da IA ​​permitiu que o mecanismo de busca soubesse com mais precisão o que os usuários estão procurando e que tipo de conteúdo atenderá melhor às suas necessidades.

O Google reconhece o que as pessoas estão procurando e que tipo de conteúdo atenderá melhor às suas necessidades. Por exemplo, se procurarmos “óleo de peixe”, o Google sabe que a intenção principal da pesquisa é saber mais sobre os benefícios para a saúde do óleo de peixe e os efeitos negativos.

Portanto, é muito improvável que você fique em primeiro lugar para esse termo de pesquisa com uma página de produto online. Se você efetuar esse passo errado, o esforço e o tempo que você dedica à criação de conteúdo, promoção e construção de links serão desperdiçados.

É mais essencial do que nunca conseguir identificar a intenção de pesquisa e otimizar o conteúdo é um método fantástico para conseguir isso. A maneira mais eficiente de incorporar o conceito de otimização de conteúdo aos seus fluxos de trabalho de conteúdo e SEO é por meio de um aplicativo como o ClickFlow.

A função Editor de Conteúdo do ClickFlow extrair informações das 20 páginas mais populares atualmente nos rankings. Também ajuda os membros da sua equipe a escrever um artigo otimizado.

Recorrer à Inteligência Artificial para fornecer palavras-chave e subtópicos pode tornar um artigo mais legível e fornecer a maior oportunidade de classificação no topo da página. Ele fornecerá uma contagem estimada de palavras e feedback sobre legibilidade e uma pontuação geral para otimização determinada por palavras-chave e subtópicos.

03 — Marketing Conversacional

Em toda a conversa sobre chatbots, a realidade do marketing moderno é mais interativa do que nunca. O público quer assim, e as empresas respondem a isso. Quando os consumidores perguntam um problema, 82% dizem que a marca fornece uma resposta “imediata”.

O marketing via conversação cria uma comunicação pessoal e instantânea entre clientes e profissionais de marketing.

Ao contrário dos métodos tradicionais, esse tipo de marketing agora é acessível por meio de vários canais, permitindo que as empresas atendam às necessidades de seus clientes de acordo com suas preferências usando plataformas, dispositivos e horários que atendam às necessidades do cliente.

David Cancel, o CEO e fundador da Drift descreve: “Os compradores de hoje esperam obter o que procuram hoje, não no futuro… Na forma como as pessoas se comunicam.”

De fato, a Drift descobriu que 41,3% das pessoas usam conversas como ferramentas de marketing para comprar.

Alguns métodos que as empresas empregam para implementar uma estratégia de publicidade conversacional são:

Chatbots

Vídeos personalizados

E-mails personalizados

Assistentes de vendas virtuais

Um exemplo de negócio que ganhou com o uso do marketing de conversação é o ThoughtSpot Sua implementação, após sua introdução, testemunhou a empresa aumentar as vendas em 10x, com 10x mais conversas e 70% mais leads de marketing qualificado e 64% mais compromissos agendados.

04 — Chatbots

Uma maneira de implementar o marketing de conversação envolve chatbots. Os chatbots utilizam a tecnologia de IA para entregar uma mensagem automatizada e humana aos usuários do site em tempo real.

As pesquisas mostraram que:

As vantagens mais significativas que os chatbots oferecem para as empresas são o suporte 24 horas (64 por cento), resposta rápida a pergunta (55 por cento) e respostas a perguntas básicas (55 por cento).

Uberall descobriu que 80% dos usuários têm experiências positivas usando chatbots.

A Juniper Research prevê que as transações de chatbot de comércio eletrônico atingirão a soma de US$ 112 bilhões em 2023.

Em 2024, a Insider Intelligence prevê que a quantidade de compras de varejo feitas por chatbots globalmente será de 142 bilhões, o que representa um aumento de US$ 2,8 bilhões em 2019.

Muitos clientes gostam de chatbots, pois estão disponíveis 24 horas, 7 dias por semana, respondem prontamente às perguntas e conseguem registrar com precisão seu histórico completo de compras. Os chatbots fornecem excelente atendimento ao cliente, atendendo aos requisitos dos clientes e automatizando tarefas tediosas. Liberando seu tempo para fazer um trabalho mais valioso.

À medida que mais clientes se acostumarem com os chatbots, eles serão mais importantes para uma experiência agradável do cliente.

05 — Marketing de vídeo

O marketing de vídeo está entre as tendências de marketing mais significativas atualmente e provavelmente será assim nos próximos 5 a 10 anos. Um estudo do Bigtable revelou que:

60% das empresas empregam vídeos para promover seus negócios

60% dos profissionais de marketing veem o vídeo como um componente "muito importante ou extremamente importante" para seu plano geral de marketing

74% acreditam que o vídeo oferece maior ROI do que imagens estáticas

52% deles dizem que o vídeo pode ajudá-los a criar confiança com clientes em potencial.

Se você está pensando no uso de vídeo em sua estratégia de marketing, não considere simplesmente o YouTube. Existem muitas maneiras de aumentar o engajamento do marketing de vídeo. Publicidade em vídeos. Por exemplo, você pode criar vídeos ou iniciar uma transmissão ao vivo via Facebook, LinkedIn ou Instagram. Outra forma de fazer postagens no Instagram agendadas para garantir o máximo de engajamento é usar a ferramenta automatizada do Recur Post.

O vídeo é um excelente canal para reutilizar e publicar conteúdo. Por um lado, isso significa criar um item de conteúdo, como postagens de blog, e torná-lo em vídeo.

Como exemplo, empregamos essa técnica na forma de ajuda desta peça de marketing da Amazon 101 que Eric reaproveitou em um pequeno vídeo.

Você pode criar um vídeo, enviá-lo em seu site ou canal do YouTube, após o qual você pode:

Traduza e publique em seu próprio artigo (com um vídeo do YouTube incorporado para uma classificação mais alta)

Envie o vídeo em bruto junto com as legendas como legendas para o Facebook (os vídeos nativos do Facebook obtêm uma parcela significativamente maior de visualizações e engajamento do que os vídeos compartilhados do YouTube)

Pegue o áudio e use-o para um episódio de um podcast.

Inclua miniaturas de vídeo em suas campanhas de marketing por e-mail e inclua o termo “vídeo” nas linhas de assunto, pois foi comprovado que aumenta as taxas de abertura em 19%.

06 — Pesquisa Visual

O recurso de pesquisa visual é uma técnica totalmente nova que permite aos usuários fazer upload de imagens para pesquisar. Apesar de não ser tão antigo e pouco utilizado, existem duas empresas que recorrem à busca visual:

A) Pinterest

O Pinterest entrou na onda da pesquisa visual ao lançar o Lens , uma ferramenta de pesquisa baseada em imagem que permite aos usuários tirar uma foto de um item e determinar onde podem comprá-lo na Internet, procurar itens semelhantes ou navegar em painéis do Pinterest com Produtos Similares:

O Pinterest Lens consegue reconhecer 2,5 milhões de objetos de moda e de casa e já gerou mais de 600 milhões de pesquisas por meio de aplicativos móveis e extensões de navegador do Pinterest. Desde a sua introdução, a Lens testemunhou um aumento de 140% no uso de lentes.

O Pinterest continua aprimorando seus recursos com o lançamento desses recursos:

Pin Codes são códigos QR para ajudar a encontrar ideias enquanto os usuários estão comprando ou navegando pelas revistas de sua escolha.

O Idea Pinterest é uma ideia semelhante ao Snapchat e Instagram Stories, que usam formatos de vídeo de várias páginas para permitir que criadores que desejam publicar conteúdo de qualidade e duradouro no Pinterest. Atualmente, está disponível apenas para usuários de países como EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Alemanha, Áustria e Suíça.

Teste AR é um recurso AR para testar as sombras mais recentes das principais marcas como Lancôme, YSL, Urban Decay e NYX Cosmetics.

B) Google Lens

O Google Lens pode ser descrito como um mecanismo de pesquisa visual do Google que detecta pontos de referência e objetos usando o aplicativo da câmera. Isso é o que você pode fazer quando fotografa os seguintes objetos:

Casa e vestuário: encontre produtos semelhantes e onde comprá-los.

encontre produtos semelhantes e onde comprá-los. Códigos de barras Os códigos de barras podem ser usados ​​para obter informações sobre o item, incluindo onde você pode comprá-lo.

de barras Os códigos de barras podem ser usados ​​para obter informações sobre o item, incluindo onde você pode comprá-lo. Cartão para empresa: guarde o número do contato ou endereço de e-mail para contatos.

guarde o número do contato ou endereço de e-mail para contatos. O livro Encontre uma sinopse e revise as resenhas.

Encontre uma sinopse e revise as resenhas. Outdoor ou flyer do evento: inclua o evento em seu calendário.

inclua o evento em seu calendário. Edifício ou ponto de referência: veja fatos históricos, horários de funcionamento e muito mais.

veja fatos históricos, horários de funcionamento e muito mais. A arte de pintar nos museus Saiba mais sobre o artista e descubra mais sobre o artista.

Animal ou planta: aprenda sobre espécies e raças.