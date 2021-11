5 formas de aumentar as vendas da sua loja virtual com Marketing Digital

Apoie o 247

Clube de Economia

Conteúdo de Parceiros

O mercado digital vem crescendo consideravelmente ao longo desses últimos dois anos, especialmente devido a pandemia de covid 19, que foi responsável pelo fechamento de diversos estabelecimentos locais.

A partir daí, muitas empresas precisaram migrar para o ambiente digital, criando suas lojas virtuais o mais rápido possível.

Porém, sem conhecimento do mercado, muitas lojas ainda não performam tão bem como deveriam devido a alguns fatores cruciais que envolvem uma boa estratégia de Marketing Digital.

PUBLICIDADE

Por isso, neste artigo separamos os principais pontos que você deve considerar para aumentar suas vendas no seu e-commerce.

1. Aplique técnicas de SEO

Se você nunca viu antes este termo, não se preocupe. Nós iremos trazer o conceito de SEO de uma forma mais fácil de entender.

PUBLICIDADE

A definição de SEO ou Search Engine Optimization é clara, conjunto de técnicas para otimização de sites e blogs nos mecanismos de busca.

Os mecanismos de busca nada mais são do que robôs ou algoritmos que vasculham a internet com o intuito de encontrar conteúdos úteis para o usuário que estava fazendo uma busca.

Existem uma série de buscadores hoje no mercado, mas o principal sem dúvidas nenhuma é o Google, responsável hoje por 95% das buscas na internet.

PUBLICIDADE

Logo, o objetivo em fazer SEO é simples, aparecer melhor posicionado no Google.

Mas, para isso há uma tarefa árdua e muitas vezes demorada até atingir esse objetivo.

Isso porque o SEO fica cada vez mais difícil, à medida que o Google vai deixando seu algoritmo mais complexo e mais complicado de ser “burlado”.

PUBLICIDADE

Importante comentar que o SEO se divide em 3 principais frentes:

● SEO Técnico

● SEO On Page

● SEO Off Page

Cada frente do SEO exige um certo nível de conhecimento em determinada área, por exemplo, geralmente quem trabalha com SEO Técnico é alguém formado na área de Tecnologia da Informação.

Já quem costuma realizar atividades de SEO On Page e Off Page são profissionais formados em Jornalismo ou Relações Públicas.

Sendo assim, por ser uma área muito complexa, o ideal é contratar uma agência ou algum profissional especializado que tenha conhecimento nas três diferentes áreas.

2. Aplique técnicas de CRO

Uma outra técnica não muito conhecida no Marketing Digital, mas que pode aumentar consideravelmente as vendas no seu e-commerce é o CRO.

O CRO, também conhecido como Conversion Rate Optimization é uma disciplina dentro do Marketing Digital que tem apenas uma função: aumentar ao máximo a conversão do website.

Só pela nomenclatura, já deu para perceber que tem um nome parecido com SEO, não é mesmo?

Mas não se confunda, o objetivo do SEO é levar o máximo possível de pessoas para o site, já o CRO tem como objetivo fazer com que essas pessoas que estão chegando no site comprem ainda mais, o que irá aumentar a conversão.

Em outras palavras, são duas estratégias que devem estar trabalhando juntas para garantir uma boa performance de vendas na loja virtual.

3. Crie um blog

Um blog é um espaço que você terá dentro do seu ecommerce para produzir conteúdo útil para sua audiência. Ou seja, é uma forma de você trabalhar uma estratégia de Marketing de Conteúdo.

Entretanto, o que pouca gente não sabe é que essa não é a principal funcionalidade de um blog.

Lembra do SEO?

Pois então, é aqui que o blog beneficia muito o SEO.

O motivo é que para alcançar melhores posições no Google, é necessário conseguir links para o seu site. E o blog, é uma ótima forma de conseguir esses links, visto que dificilmente outros donos de sites linkam para páginas de conversão.

4. Esteja presente nas redes sociais

Uma estratégia de Marketing Digital sustentável e a prova de falhas é aquela que aborda todos os principais canais digitais.

Isso quer dizer que é importante sim você ter um site e trabalhar todas as estratégias já comentadas até então, mas segundo o especialista em estratégias de negócios digitais Isael, para aumentar ainda mais as vendas do seu e-commerce, estar presentes nas redes sociais também é de extrema importância.

As principais redes sociais para se estar presente hoje são:

● Facebook

● Instagram

● TikTok

● Twitter

● YouTube

Todas essas redes, juntamente com o seu website, farão suas vendas em sua loja virtual aumentarem consideravelmente, visto que terá uma estrutura completa trabalhando para você.

Para se manter ativo nas redes sociais, não há muito segredo. É produção de conteúdo de qualidade, ou seja, que sua audiência tem interesse em consumir.

5. Invista em tráfego pago

Por fim, mas não menos importante, temos o tráfego pago ou anúncios.

Esse tipo de estratégia basicamente consiste em comprar espaços publicitários em sites, ou em redes sociais (como facebook, instagram e youtube) com o objetivo de encontrar uma audiência para o produto ou serviço que você está tentando promover.

Investir em tráfego pago apresenta uma série de vantagens e desvantagens. Como principal vantagem, podemos citar a possibilidade de resultados a curto prazo.

Já como principal desvantagem, seria o risco de refém apenas desse tipo de estratégia, que a longo prazo nem sempre é uma opção viável.

E então, curtiu o conteúdo?

Quais dessas estratégias de Marketing você mais gostou e pretende implementar na sua loja virtual?

Compartilhe sua opinião abaixo!