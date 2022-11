Apoie o 247

A gestão do tempo é uma habilidade essencial para encontrar um bom equilíbrio entre sua vida escolar , pessoal, profissional e familiar.

É por isso que aprender a otimizar seu tempo de estudo permite não somente se tornar mais eficaz, mas reduz também o estresse e a ansiedade associados à falta de produtividade.

Além disso, com a nova realidade do ensino à distância, muitas pessoas têm dificuldades na hora de estabelecer prioridades, o que pode impactar diretamente no aprendizado.

Por isso, se você não sabe como organizar seu tempo a fim de obter o máximo desempenho, continue a leitura e aprenda 8 dicas de como otimizar o seu tempo de estudo!

Como otimizar o seu tempo de estudo?

Otimize seu tempo de estudo usando um cronômetro online , pois é uma ferramenta muito útil para organizar seus horários de estudo, o que tem reflexo direto na absorção dos conhecimentos e maior aproveitamento.

A primeira etapa na otimização do seu tempo de estudo é avaliar seu método atual e a maneira que você emprega o seu tempo hoje.

Dessa forma, você terá uma melhor ideia da forma que utiliza o seu tempo e consegue identificar quando é mais eficaz.

Vale também pensar em novas maneiras de usar o tempo que não utiliza habitualmente.

Por exemplo: você tem uma melhor memória auditiva ou visual?

De repente, pode começar a ouvir as aulas gravadas ou outros materiais em áudio enquanto faz um exercício ou assistir um vídeo. Isso tudo vai otimizar o seu tempo de estudo!

8 dicas de como otimizar o seu tempo de estudo

Separamos aqui as melhores dicas para ajudá-lo a otimizar o seu tempo de estudo, e com certeza, ficará surpreendido com os resultados:

1.Definir objetivos

Definir objetivos vai te ajudar a permanecer motivado e se dedicar mais à tarefa em questão.

Um bom objetivo possui as seguintes características:

Específico: determine qual será a tarefa a ser feita;

Mensurável: defina o que deve ser concluído para alcançar o seu objetivo;

Alcançável: divida o que você precisa fazer em pequenas etapas;

Realista: é melhor não querer chegar a tão alto e acabar ficando frustrado;

Temporal: estabeleça um prazo para executar determinada tarefa (sempre mantendo uma certa flexibilidade).

A dica é fazer um planejamento por curtos períodos, como alguns dias ou por semana, e sempre levando em conta que imprevistos acontecem.

2.Estabeleça prioridades

A gestão do tempo de estudo deve ser baseada no seu ritmo pessoal, e no que é importante para você: estudos, amigos, esportes, relacionamento, família...

Dedique um tempo para pensar sobre isso.

A dica é ter bem claro o que é urgente e o que pode ser deixado para depois.

Então, faça uma lista do que precisa estudar ou trabalhos para entregar, e a partir daí, organize por ordem de prioridade.

Dessa forma, você tem uma ideia sobre quais assuntos deve passar mais tempo e quais merecem uma maior atenção.

3.Dividir o tempo disponível em blocos

Uma outra dica é dividir seu tempo disponível em blocos de estudo, e atribuir um assunto ou disciplina para cada bloco.

Seu objetivo na gestão de tempo é para que possa tirar o maior proveito dos seus estudos, e com isso, você cria bons hábitos.

Por exemplo, com base no seu dia a dia, veja os horários livres e organize esse tempo de acordo com o que você precisa estudar.

O recomendado é que os blocos sejam de 30 a 45 minutos, e é muito mais fácil inserir blocos mais curtos do que mais longos.

4.Seja estratégico

Nem sempre é possível conseguir fazer tudo o que é exigido. Você deve ser o mais estratégico possível a fim de rentabilizar seu tempo, sem se culpar.

Faça as atividades intelectuais nos períodos que você rende mais, ou seja, nas horas que tem mais energia e concentração e, inversamente, as outras atividades nos seus períodos menos produtivos;

Realize uma tarefa de cada vez, e evite ao máximo o funcionamento “multitarefas”;

Alterne as tarefas em função do seu grau de complexidade e de seu interesse;

Certifique-se de estar em um bom ambiente para realizar a tarefa planejada;

Revise seus estudos semanalmente;

Comece por estudar as disciplinas prioritárias ou que você não entende muito.

5.Técnica Pomodoro

Essa técnica, criada nos anos 80, é baseada na ideia de que aprendemos mais rapidamente quando somos capazes de controlar e manter a concentração durante um curto período de tempo, e fazer pausas frequentes.

Hoje em dia, é um dos métodos mais utilizados para otimizar o tempo de estudo. Para quem estuda marketing digital , por exemplo, é uma ótima opção utilizar essa técnica.

Veja como funciona:

25 minutos para focar em uma determinada tarefa, e mantendo o máximo de concentração;

Fazer uma pausa de 5 minutos;

Retomar a tarefa e dedicar mais 25 minutos.

É necessário repetir esse ritmo de forma cíclica até completar duas horas de trabalho ou estudo.

Para calcular esse tempo, é preciso usar um relógio dotado de alarme e cronometrar os 25 minutos, a pausa de 5 minutos...

6.Lidar com as distrações

Tente eliminar as possíveis distrações sobre as quais você não tem controle:

Desativar as notificações do celular e de outros aparelhos eletrônicos;

Não acessar as redes sociais;

Avisar as pessoas da sua casa para não te interromper;

Desligar a TV e tudo que pode levar à distração.

O mais importante aqui é que seu ambiente de estudos seja o mais tranquilo e organizado possível, com uma boa iluminação, uma cadeira confortável...

7.Fazer pequenas pausas

Você também não pode se esquecer de fazer pequenas pausas durante seus estudos. No entanto, isso pode trazer alguns problemas.

Uma das coisas mais importantes quando se trata de otimizar seu tempo ao longo dos estudos é não fazer pausas desnecessárias.

Isso vai acabar sabotando sua organização e seus planos.

Veja algumas dicas do que você pode fazer:

Para cada bloco de estudo, não ultrapasse 10 minutos de pausa;

No início de cada pausa, você pode usar um cronômetro online para saber quando terminar esse intervalo de descanso;

Aproveite e se alongue, faça um pequeno lanche ou qualquer coisa para recuperar a energia.

8.Reserve um tempo para você

Você não pode se esquecer de reservar um tempo para você, por exemplo, sua família, seus amigos, praticar uma atividade física.

Assim, você não terá sucesso nos estudos se não criar um equilíbrio saudável entre sua vida pessoal e sua vida escolar ou universitária.

Não se esqueça que é fundamental se alimentar bem, praticar exercícios e ter uma boa higiene do sono.

Tudo isso interfere diretamente no seu desempenho nos estudos e em conseguir absorver melhor os conhecimentos ensinados.

Por que otimizar o seu tempo de estudo?

Agora que você já aprendeu as melhores estratégias para maximizar o seu tempo de estudo, quais são os benefícios?

Melhorar a concentração e a agilidade mental;

Aumentar a produtividade;

Reduzir o estresse e ansiedade;

Ter mais motivação;

Diminuir a tensão e fadiga;

Controlar a frustração.

Vale ou não a pena aprender a otimizar seu tempo de estudo?

Conclusão

Se você não conseguia organizar seu tempo e aproveitar ao máximo os seus estudos, comece a aplicar as dicas passadas aqui e em pouco tempo vai sentir a diferença!

Agora, é essencial manter uma rotina e tentar seguir tudo o que você planejou. E por mais que seja difícil no início, quando você começar a ver os resultados, verá que todo o esforço valeu a pena!!!

