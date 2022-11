O que são backlinks no marketing digital?

Apoie o 247

Você já ouviu falar sobre backlinks? Se você trabalha com marketing digital, é bem provável que tenha uma certa familiaridade com esse termo.

Mas será que você de fato entende tudo o que essa estratégia representa? Para aqueles que possuem algum projeto online e querem fazer com que eles alcancem o sucesso, é vital estar alinhado com a técnica de receber backlinks.

Quando se tem uma dúvida, é comum que o usuário faça o seguinte trajeto: pesquisar palavras-chave no mecanismo de busca, analisar os primeiros resultados e, em seguida, clicar em um deles.

Baixo é o número de pessoas que ficam um tempo analisando os resultados, e menor ainda são os usuários que vão para a segunda página.

Essa é a principal razão pela qual é importante que os sites posicionem nos primeiros resultados do Google.

Mesmo porque, se não estiver no topo, é bem pouco provável que você consiga chamar a atenção dos seus clientes.

Certo, mas o que tudo isso tem a ver com backlinks? Tudo! Hoje em dia, há várias técnicas que visam facilitar com que um artigo ranqueie na primeira página de busca, e a principal delas são os backlinks.

Então qual é a melhor forma de aplicar essa estratégia de SEO e garantir uma relevância cada vez melhor? É sobre isso que iremos falar no decorrer deste artigo.

O que significa backlinks?

Para saber o que são backlinks , você deve entender o que são links externos. Em suma, nada mais é do que quando uma página referencia um conteúdo proveniente de um endereço distinto.

Ou seja, backlink é quando um site faz menção a algum outro. Sabe quando você está lendo uma matéria que apresenta alguns dados estatísticos?

Nesse caso, é bem normal que a página apresente algumas frases sublinhadas e na cor azul, certo? Isso acontece porque é uma maneira de:

Corroborar os dados que estão sendo apresentados; Utilizar como material complementar e apoio, auxiliando na compreensão dos conteúdos.

Isso quer dizer que backlinks não é um simples apontamento para outra página, feito de maneira aleatória.

Na verdade, é uma técnica que visa melhorar a experiência do usuário, de modo a fazer com que ele consiga entender de fato o assunto proposto.

Essa é uma das razões pelas quais os backlinks vêm se tornando uma das grandes tendências de marketing digital . Porque ele de fato faz uma grande diferença na usabilidade do usuário.

No entanto, para aqueles que possuem algum projeto dentro do ambiente digital, tem sido cada vez mais necessário conseguir backlinks. Mas por quê?

Para que servem os backlinks?

Os backlinks tem uma função tanto para o usuário quanto para os donos de sites. Para o usuário, esses links externos ajudam a compreender melhor um determinado conteúdo.

No entanto, a estratégia de backlinks pode fazer com que um site se torne ainda mais relevante para o Google. Sendo assim, é uma técnica que está alinhada com o SEO.

E isso acontece porque os mecanismos de busca entendem que os backlinks são espécies de indicações. Então, ele entende que pode confiar no site que você está linkando.

De certa forma, é uma maneira de passar autoridade para o site de destino. O Google usa a quantidade e qualidade de backlinks como um sinal de ranqueamento.

Não é à toa que, hoje em dia, é quase impossível rankear nas primeiras páginas para palavras-chave que têm alto volume de busca e grande competitividade nas SERPs.

Para entender o funcionamento dos backlinks é só trazer para a nossa realidade. Vamos supor que você queira comprar uma lingerie de cós alto, para disfarçar algumas imperfeições no baixo ventre.

Nesse caso, imagine que duas pessoas lhe dão sugestões sobre qual é a melhor marca, sendo que uma delas é estilista e a outra trabalha no setor da educação.

Dessas duas indicações, qual você levaria com maior autoridade? Com certeza da pessoa que é estilista, certo? Afinal de contas, trata-se da sua especialidade.

No marketing digital não é diferente. Quando um site que já é especialista indica outro, o Google entende que a outra página é confiável.

É por essa razão que cada vez mais as pessoas têm procurado investir nesse tipo de estratégia, porque é capaz de fazer com que uma marca se torne uma grande referência e autoridade no assunto.

Por que os backlinks são importantes?

Porque um site pode, através dos backlinks, fazer com que uma outra página conquiste maior referência diante do Google.

Ou seja, essa é uma excelente maneira de aumentar as vendas com marketing digital , uma vez que as pessoas irão ver a sua marca como uma maior autoridade.

Voltando ao exemplo das lingeries, qual modelo você acha que teria mais venda? Aquele indicado por um estilista ou por outra pessoa, do setor da educação? Com certeza a pessoa da área da moda.

E isso acontece porque, a partir do momento que uma pessoa que é referência e entendida do assunto indica um produto ou serviço, agrega mais valor à peça.

Por consequência, a quantidade de pessoas que irão atrás é muito maior, resultando em um número de vendas ainda mais superior.

Isso quer dizer que quanto maior for a quantidade de links apontados para o seu site, maior será a sua autoridade.

E, quanto maior for a sua autoridade, maiores serão as suas chances de conseguir bons resultados nos mecanismos de busca.

Então isso quer dizer que basta receber backlinks de qualquer site para poder aumentar a autoridade do seu site? Não! É aí que você deve se atentar aos backlinks tóxicos.

Backlinks tóxico

Antes de investir nessa estratégia, deve-se ter alguns critérios ao comprar backlinks , até mesmo para evitar qualquer penalização pelo Google.

Quando você recebe links para o seu site, tenha cuidado para que eles não sejam de baixa qualidade, uma vez que eles podem afetar de forma negativa todo o resultado orgânico de um site.

Se o Google considerar que você tem uma quantidade muito alta de backlinks sem qualquer crivo, ele entende que pode haver uma tentativa de manipular o algoritmo, que é uma das violações das diretrizes para webmasters.

Nesse caso, os backlinks podem surtir os efeitos contrários àqueles que você espera. Então, evite esse tipo de link para não prejudicar as suas estratégias.

Como criar backlinks para seu site?

Agora que você já sabe o que é backlink, você precisa saber como gerar para o seu site. Quanto a esse quesito, há algumas dicas que podem contribuir para esse fator, que são:

1. Conteúdo de alta qualidade

A melhor dica para conseguir backlinks é apostando em conteúdos que sejam de alta qualidade e que valem a pena serem referenciados.

Vamos supor que você está criando um texto sobre marketing de fim de ano, por exemplo. Nesse caso, esforce-se para criar o melhor conteúdo possível.

Utilize dados, pesquisas, entrevistas, imagens e tudo mais que for necessário que contribua e faça sentido para o conteúdo.

Isso vai tornar o seu site atraente para que outros webmasters possam referenciar o seu conteúdo, uma vez que ele é de alta qualidade.

2. Postagem de convidado

Desde que você use esse método com uma boa dose de sabedoria, tenha em mente que ele é capaz de surtir ótimos resultados.

Nesse caso, você apenas tem que tomar cuidado a respeito do texto âncora e da naturalidade dos backlinks.

3. Compartilhe o conteúdo nas mídias sociais

Quando você compartilha conteúdos pelas mídias sociais, acaba fazendo com que mais pessoas possam ter acesso a eles.

Dessa forma, se um seguidor seu achar as informações valiosas, ele por si só pode resolver referenciar, de forma natural.

4. Comentários em blogs

Quando você deixa algum comentário que agregue ainda mais ensinamento aos demais leitores, essa se torna uma boa estratégia de conseguir backlinks no follow.

Nesse caso, você pode deixar o link para o seu post relacionado , apenas no campo "website", caso tenha.

5. Crie infográficos

Como um dos fatores de ranqueamento de um site é ter backlinks, você precisa fazer com que isso ocorra de forma natural.

E uma das melhores maneiras de fazer isso é criando infográficos, haja vista que outros sites tendem a referenciar trabalhos como esses.

Afinal de contas, eles agregam muito aprendizado de maneira lúdica e simplificada. Se você não conseguir criar um infográfico, considere a contratação de um designer gráfico para fazer isso.

Perguntas frequentes sobre backlinks

Para que a sua estratégia de backlinks possa dar certo, nenhuma dúvida deve restar em sua mente. Por isso, abaixo reunimos algumas das perguntas frequentes a respeito desse assunto.

O que é Link Building?

O link building é um conjunto de técnicas que tem por intuito obter links que sejam relevantes e de qualidade.

Por meio disso, torna-se possível aumentar tanto a autoridade quanto a reputação de um determinado site nos mecanismos de busca.

Assim, melhora o posicionamento orgânico e aumenta o tráfego. Hoje em dia, há diversas agências de SEO que tem como foco fazer link building para captar backlinks de sites renomados para seus clientes.

Quais os três tipos de links?

Os três principais tipos de links são:

Links internos: nada mais é do que os que apontam de um página do blog para outra página do mesmo site;

Links de entrada: trata-se de um tipo de link do seu blog em outro site. Ou seja, direciona o usuário para o seu endereço:

Links externos: são os links que apontam para outros sites, que podem ser organizacionais, governamentais, instituições filantrópicas etc.

Tenha em mente também que há vários tipos de backlinks, sendo que cada um é mais adequado para situações distintas.

Como fazer backlink?

Fazer backlinks é um trabalho que exige certos cuidados. No entanto, a forma mais eficaz é criando páginas que possam vir a se tornar fonte de referências.

Para tal, é preciso entender como a sua empresa pode agregar ainda mais valor para o público em geral. A partir disso, você pode conseguir backlinks que sejam de qualidade e de forma natural.

Como identificar backlinks?

Há algumas ferramentas de SEO que permite com que você identifique backlinks, tais como:

SEMRush;

Ahrefs;

Majestic SEO;

Monitorar backlinks.

O que é um guest post?

Guest posts são conteúdos que dois parceiros trocam entre si, de forma com que cada blog deva publicar o conteúdo produzido pelo outro.

Trata-se de uma ótima estratégia, haja vista que garante o fortalecimento das estratégias de link building. Dessa forma, promove maior visibilidade para ambos.

Conclusão

Agora que já entendeu tudo o que você precisa sobre backlinks, está na hora de começar a colocar todo esse conhecimento em prática!

Além disso, tenha em mente que há diversas agências de SEO que podem lhe ajudar a estruturar ainda melhor essa estratégia.

