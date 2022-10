Apoie o 247

O café é a bebida mais consumida mundialmente pela maioria das pessoas. A partir disso, muitas pessoas se questionam: mas afinal, café ajuda a emagrecer? descubra a verdade!

Dessa forma, neste artigo você terá essa resposta. A partir disso, muitas pessoas acreditam que o café emagrece porque ele possui cafeína, que é uma substância estimuladora.

Além disso, essa substância é encontrada em diversos termogênicos e suplementos, o que aumenta ainda mais essa questão. A seguir, veremos se ele realmente emagrece ou não.

Afinal, café ajuda no emagrecimento?

Muitas pessoas se perguntam: o café emagrece mesmo, o que tem no café, afinal de contas todos dizem que ele emagrece, que estimula as pessoas, será que é bom tomar um café antes do treino? Então, essas são algumas perguntas que as pessoas fazem em relação ao café.

A partir disso, o café é uma substância psicoativa e ela é uma das substâncias mais consumidas mundialmente. Com isso, essa substância mexe com os neurotransmissores, com o metabolismo do corpo e muitas pessoas consomem a bebida. Principalmente, as pessoas que querem se sentir mais dispostas, mais ânimo e por pessoas que querem emagrecer.

Outro ponto a ser ressaltado, é que a cafeína encontrada no café age na liberação de noradrenalina, dopamina, que são neurotransmissores que tem como função deixar o corpo mais alerta, concentrado e mais disposto, dando então uma sensação de bem estar, de ânimo, de agitação.

Dessa forma, ele ajuda a pessoa a se manter mais disposta. Então, por exemplo, se você toma um café e se sente uma sensação de bem estar, mais disposto, mais agito e voltar essa energia para uma atividade física ou então esporte ou exercício físico, automaticamente, você estará exercitando o corpo, assim, poderá emagrecer.

Com isso, o emagrecimento é uma consequência de uma agitação, de um exercício físico. Não adianta somente tomar café e não realizar esportes e nem atividades físicas. É importante realizar ambos, porque somente assim você conseguirá emagrecer.

Outro ponto relevante, especialistas comprovam que consumir café antes do treino ajuda a melhorar o desempenho do treino e ter uma melhor relação com o seu treinamento. Além disso, uma curiosidade: o café verde pode facilitar a perda de peso por causa do efeito da cafeína, acelera o metabolismo, pode ajudar a mobilizar a gordura corporal como fonte de energia se acompanhado de atividades físicas e uma alimentação adequada.

Então, a cafeína por si só não emagrece, principalmente, se a pessoa continuar comendo em excesso e sedentário. Assim, a cafeína potencializa a perda de peso dentro de hábitos saudáveis.

Perda de peso

Como visto a cafeína por si só não não emagrece, é necessário hábitos saudáveis e realizar atividades físicas ou então exercícios físicos junto de uma alimentação saudável para realmente emagrecer.

A partir disso, é de extrema importância ter isso em mente porque não adianta ingerir somente café se não realizar exercícios físicos.

Bom para os músculos

O café é considerado um termogênico porque a cafeína estimula um hormônio chamado adrenalina. A partir disso, quando se estimula a adrenalina, ela mobiliza a reserva de gordura corporal quando o corpo precisa de energia. Então, a substância estimuladora ajuda a queimar a gordura do corpo.

Dessa forma, o café por ser termogênico pela ação da cafeína pode sim contribuir para a perda de peso. Vale ressaltar que isso depende muito do que o indivíduo come durante o dia, então o emagrecimento depende da alimentação do indivíduo.

Assim, o café realmente se torna um aliado para os músculos, fortalecendo eles e criando massa muscular. Isso porque a cafeína ajuda de forma significativa no transporte de glicose dentro do músculo e também na recuperação do músculo para os treinos futuros.

Portanto, o café possui muitos benefícios além desses. Assim, o café ajuda também a melhorar o desempenho nos exercícios, bem como na estimulação cerebral e memória, combate o cansaço físico e mental, acelera a queima de gordura, promove bem estar e entre outros benefícios e vantagens.

Melhora do desempenho nos exercícios

O consumo de cafeína antes dos exercícios físicos, antes dos treinos realmente são eficientes. Isso porque ao ingerir cafeína se tem um aumento da disposição no organismo do indivíduo. Além disso, tem uma diminuição das dores musculares, a cafeína também estimula a concentração.

A partir disso, há outros pontos importantes a serem ressaltados em relação ao efeito da cafeína no organismo e o porquê dele melhorar o desempenho nos exercícios, como: estímulo ao hormônio da adrenalina, alívio nas dores no pós treino.

Assim, o café também funciona como suplemento muscular. Por isso, a cafeína é encontrada em diversos suplementos e termogênicos porque contribui para o desenvolvimento de formações ósseas e musculares. Então, a cafeína ela também acelera o metabolismo e aliado à esportes e exercícios físicos ela ajuda na perda de peso.

Por fim, o café é realmente uma bebida que deve ser tomada de forma moderada e inteligente porque traz muitos benefícios para a saúde, principalmente, para aquelas pessoas que querem emagrecer e realizam atividades físicas. Por isso, vale ressaltar que somente o café não é eficaz para o emagrecimento, mas junto de atividades físicas ele se torna excelente.

Conclusão

Visto que o café é a bebida mais consumida mundialmente ele realmente traz diversos benefícios à saúde do indivíduo.

A partir disso, ele pode sim emagrecer. Mas vale ressaltar que somente a cafeína em si não emagrece é necessário realizar atividades físicas, exercícios físicos, treinos ou esportes.

Dessa forma, consumindo café e realizando atividades físicas é possível sim perder peso. Além disso, o café tem muitos outros benefícios como: melhorar o desempenho nos exercícios, é bom para os músculos, melhora a memória, ajuda na concentração e entre outros.

Por fim, vale a pena possuir uma cafeteira elétrica para consumir café moderadamente e na medida certa porque há muitos benefícios dele para o nosso organismo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários.

