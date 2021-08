A cada gesto de confronto, só restam duas opções a Bolsonaro: ou dá golpe ou sai preso, diz Wadih Damous

Advogado e ex-presidente da OAB comenta a nova “atitude de confronto” de Jair Bolsonaro, de apresentar ao Senado pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes edit

247 - O advogado e ex-deputado federal Wadih Damous avalia que, com cada gesto de confronto contra as instituições, só restarão duas opções a Jair Bolsonaro: “ou dá golpe ou sai preso”.

“A cada atitude de confronto, como o pedido de impeachment de ministros do Supremo, Bolsonaro vai criando um cenário para si próprio em que só restarão duas únicas opções: ou dá um golpe ou sai preso”, postou Damous no Twitter.

No início da noite desta sexta-feira (20), o Palácio do Planalto protocolou o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

PUBLICIDADE

A promessa de Bolsonaro era de que ele entregaria o pedido “a pé” ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RO), contra Moraes e também contra o ministro Luís Roberto Barroso, que além de integrar o STF presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e com quem tem embates públicos diários há várias semanas.

A cada atitude de confronto, como o pedido de impeachment de ministros do Supremo, Bolsonaro vai criando um cenário para si próprio em que só restarão duas únicas opções: ou dá um golpe ou sai preso. PUBLICIDADE August 20, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE