'A senhora é jornalista?', questiona Bolsonaro a apoiadora que o cobrou provas de fraude eleitoral

247 - Quase dois meses após dizer que apresentaria provas de que houve fraude na disputa eleitoral de 2018, o presidente Jair Bolsonaro deixou apoiadores sem resposta nesta quinta-feira, 7, ao ser questionado sobre o assunto. A pergunta partiu de uma mulher que o esperava em frente ao Palácio da Alvorada. "Quando o senhor vai apresentar as provas da fraude eleitoral?", indagou a apoiadora, vestida de amarelo. "A senhora é jornalista?", devolveu o presidente, ignorando a pergunta. Ela disse não ser. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

No dia 9 de março, em viagem aos Estados Unidos, o presidente disse que, se não fosse por tais fraudes, ele teria sido eleito no primeiro turno em 2018. “Pelas provas que tenho em minhas mãos, que vou mostrar brevemente, eu tinha sido, eu fui eleito no primeiro turno, mas no meu entender teve fraude”, afirmou Bolsonaro na ocasião.

