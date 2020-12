Abin vai à Justiça contra revista que expôs esquema do órgão para beneficiar Flávio Bolsonaro

247- O diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, resolveu mover um processo contra a acusação de que a agência produziu relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente, sobre o caso da “rachadinha” com Fabrício Queiroz. A informação é do portal CNN.

Ramagem pediu à Advocacia-Geral da União (AGU) que apresente uma interpelação judicial, um tipo de pedido formal para cobrar explicações públicas, contra a reportagem da revista Época, divulgada pelo jornalista Guilherme Amedo; De acordo com fontes da Abin consultadas "com o intuito de restabelecer a verdade".

Segundo o jornalista Guilherme Amado, a Agência Brasileira de Inteligência divulgou nota na noite deste sábado afirmando que não foi a autora dos relatórios mostrados ontem pela sua coluna.

