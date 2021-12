Alckmin deve definir seu novo partido até o dia 10 – e a tendência é o PSB

Apoie o 247

247 – O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, definiu a sexta-feira 10 de dezembro como a data limite para definir seu destino político, que não será mesmo a continuidade no PSDB. É o que aponta reportagem do jornalista André Guilherme Vieira, publicada no Valor Econômico. "O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin sinalizou a um interlocutor próximo que deverá definir a sua situação partidária até o fim da semana que vem, se desligando do PSDB — legenda que ajudou a fundar. Segundo essa fonte, Alckmin ainda não decidiu se embarcará como vice na provável chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência, que dependeria da filiação ao PSB. No entanto, o movimento do ex-governador de se desfiliar rapidamente do PSDB é interpretado por aliados do político como uma disposição de abraçar o projeto eleitoral de Lula", escreve o jornalista.

Um ponto que favorece a filiação de Alckmin ao PSB é a formação de uma frente entre este partido e o PT, consolidando alianças estaduais e criando condições para a governabilidade de um futuro governo social-democrata no Brasil.

