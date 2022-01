Alckmin se reúne com PSB nesta semana para negociar filiação

O ex-governador de SP, cotado para ser vice de Lula, se encontrará com o presidente do diretório estadual da sigla, Jonas Donizette edit

247 - O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) deve se reunir ainda nesta semana com o presidente estadual do PSB para tratar de sua filiação à sigla, informa O Antagonista. A filiação pode ser o último passo do ex-tucano rumo à formação da chapa presidencial ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para as eleições de 2022.

Apesar de ainda não confirmada, a filiação de Alckmin ao PSB está sendo articulada pelo ex-governador de São Paulo Márcio França, que estrategicamente tem se aproximado de Donizette.

A expectativa do Partido dos Trabalhadores (PT) é que com a filiação do ex-tucano, as alianças nacionais e regionais entre os dois partidos ganhem fôlego.

