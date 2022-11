Aliados de Lula saem com boa impressão após reunião com Lira: "união pela aprovação da PEC da Transição"

Apoie o 247

247 - Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíram com impressões positivas após a reunião desta quarta-feira (9) com o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) , presidente da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Lula encontra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em Brasília. pic.twitter.com/35YdbKS6jE — O Cafezinho ☕️🗞 (@ocafezinho) November 9, 2022

"Boa conversa entre o presidente Lula e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Debatemos assuntos importantes para o futuro do país, unindo esforços para aprovação da PEC da transição", declarou o deputado federal José Guimarães, vice-presidente nacional do PT.

"Agora em reunião com o presidente Lula e parlamentares da oposição com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na pauta, as medidas urgentes da transição para começarmos a transformar o Brasil no país de todos outra vez", escreveu o deputado Alencar Santana (PT-SP), líder da Minoria na Câmara, durante a reunião.

Após o desfecho do encontro, Santana também celebrou: "Ótima reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o futuro do Brasil e as pautas urgentes da Câmara dos Deputados."

"Lula chegou em Brasília e já dá pra sentir o clima de um governo de verdade! Vai dialogar com representantes dos Poderes e das instituições e discutir ideias e caminhos de colocá-las em prática. Em resumo, o presidente vai trabalhar! Tudo o que o Brasil não viu nos últimos 4 anos", enfatizou o deputado federal Reginaldo Lopes, líder da bancada do PT na Câmara.

Também estiveram no encontro, pelo lado do PT, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), o ex-ministro Aloizio Mercadante e o deputado federal Odair Cunha (PT-MG).

Acredita-se que Lula e Lira tenham conversado sobre os caminhos para abrir espaço no Orçamento da União de 2023 para bancar o Bolsa Família de R$ 600, além do aumento real do salário mínimo. Além disso, pela pauta também devem ter passado o orçamento secreto e a possível reeleição de Lira à Presidência da Câmara.

