Lula e Lira posam para fotos após reunião

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), posaram para fotos nesta quarta-feira (9) após uma reunião na Residência Oficial da Presidência da Câmara.

Na foto também aparecem o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), o ex-ministro Aloizio Mercadante e os deputados federais Odair Cunha (PT-MG), José Guimarães (PT-CE), Alencar Santana (PT-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG).

Nem Lula nem Lira se pronunciaram após o encontro.

Acredita-se que ambos tenham conversado sobre os caminhos para abrir espaço no Orçamento da União de 2023 para bancar o Bolsa Família de R$ 600, além do aumento real do salário mínimo. Além disso, pela pauta também devem ter passado o orçamento secreto e a possível reeleição de Lira à Presidência da Câmara.

Lula ainda tem reuniões marcadas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

