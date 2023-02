'Aliados dizem que ele está com medo de ser preso. Eles sabem alguma coisa que a gente não sabe', diz Dino sobre Bolsonaro

"Assim como quem não deve não teme; quem deve teme. Então eles devem saber o que eles fizeram no verão passado", afirma o ministro edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou ao Estado de S. Paulo que não há motivo - ainda - para prender Jair Bolsonaro (PL). Por outro lado, o ministro afirmou que o ex-ocupante do Palácio do Planalto está com medo de ir para prisão, e "quem deve, teme".

"Sabe Deus o que essa gente fez. Então, quando os aliados dele dizem que ele está com medo de ser preso, é porque eles sabem alguma coisa que a gente não sabe ainda. Assim como quem não deve não teme; quem deve teme. Então eles devem saber o que eles fizeram no verão passado. Bolsonaro e os seus sabem o que fizeram no verão passado para ter tanto medo. Eu não sei o que vai aparecer ainda", declarou.

"Se o Bolsonaro voltar amanhã, ele vai ser preso? Não vejo por que, falando como jurista, como professor de Direito. Amanhã o Bolsonaro vai ser preso? Por quê? Hoje, faço questão de frisar, não há motivo. Agora, há um processo no Tribunal Superior Eleitoral sobre inelegibilidade, que obedece a outros critérios. Então, eu não vejo realmente esse risco. Agora, que ele está com medo, está. Por que ele está com medo eu não faço a menor ideia. Ele deve saber", completou Dino.

