Amoedo diz que Bolsonaro é pior do que pensava e fala em volta da esquerda ao poder

João Amoêdo diz que o fracasso de Jair Bolsonaro abre caminho para a volta da esquerda ao poder, sobretudo com a volta do ex-presidente Lula no cenário político edit

247 - João Amoedo, um dos fundadores do partido Novo, sigla que apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, diz que o fracasso do atual presidente abre caminho para a volta da esquerda ao poder, sobretudo com o resgate dos direitos políticos do ex-presidente Lula (PT).

"Pode reforçar o retorno da esquerda que ele [Bolsonaro] tanto dizia combater, por total ineficiência e por uma visão ideológica extremada e distorcida", disse ele nesta quarta-feira (16) em declaração ao jornal Folha de S.Paulo.

