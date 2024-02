Ana Paula Lobato assume vaga de Dino no Senado até 2030

Flávio Dino tomou posse como novo ministro do STF na quinta-feira, deixando a vaga com a sua suplente edit

247 - Senadora suplente, Ana Paula Lobato (PSB-MA) assume a vaga do mais novo ministro do Supremo, Flávio Dino, que passou algum tempo na Casa alta após se desvincular do Ministério da Justiça para tomar posse na Corte, sob indicação do presidente Lula. Ela é a mais jovem parlamentar entre os 81 senadores.

Em 2020, ela tornou-se vice-prefeita de Pinheiro, no Maranhão, na chapa de Luciano Genésio (PP), e assumiu o cargo de senadora suplente de Dino em fevereiro do ano passado.

Lobato chegou a assumir a prefeitura quando Genésio foi afastado durante a pandemia de Covid-19, em 2022. Ele foi acusado de lavagem de capitais e organização criminosa.

No mesmo ano, ela se desfiliou do PDT e migrou para o PSB, legenda de Dino. Lobato é casada com o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Othelino Neto (PCdoB). (Com informações da CartaCapital).

