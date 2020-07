André Constantine: Ciro será embaixador em Paris quando o PT voltar ao poder

Comunicador mandou um recado ao presidenciável do PDT, durante participação na TV 247 edit

247- André Constantine, ativista do movimento de favelas, concedeu análise à TV 247, em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (29) e disse que "existe nos bastidores da política, no campo da esquerda, uma construção para isolar o PT nas eleições de 2022".

Segundo ele, “existe uma intervenção direta de Ciro Gomes na construção do isolamento”. “Ciro será embaixador em Paris quando o PT voltar ao poder”, ironizou o ativista social.

