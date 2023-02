Após bomba de Marcos do Val, cresce no STF clima para prender Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Após as revelações feitas pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) de que Jair Bolsonaro (PL) tinha, com a ajuda do agora ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), um plano para dar um golpe de estado no Brasil, cresceu no Supremo Tribunal Federal (STF) o clima para prender o ex-ocupante do Palácio do Planalto, informa Bela Megale, do jornal O Globo. Aliados de Bolsonaro também fazem a mesma avaliação.

Até então, ministros do STF viam uma maior possibilidade de tornar Bolsonaro inelegível. Sua prisão tinha chances menores, já que a medida era vista como um "erro" porque poderia tumultuar ainda mais o cenário nacional.

Investigadores da Polícia Federal afirmam que "há elementos" para pedir a prisão de Bolsonaro, já que ele teria participado da reunião em que se tratou do plano golpista.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu cinco dias para que a PF colha o depoimento do senador Marcos do Val.

