Moraes dá cinco dias para PF ouvir Marcos do Val sobre trama golpista de Bolsonaro

Os envolvidos no plano golpista, segundo o ministro Alexandre de Moraes, podem ter cometido os crimes de golpe de estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal colha em até cinco dias o depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre a trama golpista de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o senador, Bolsonaro e o agora ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) queriam que ele grampeasse ilegalmente Moraes. O objetivo era flagrar alguma declaração do ministro que pudesse forçar sua prisão, desencadeando, assim, um golpe de estado que iria até o impedimento da posse do presidente Lula (PT).

Do Val será ouvido no âmbito do inquérito que apura os atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília em 8 de janeiro.

As declarações do senador indicam, segundo o ministro, que os envolvidos cometeram os crimes de golpe de estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

