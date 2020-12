“Baleia é fantoche de Temer e esquerda precisa de candidato”, diz Altman

“Baleia Rossi é fantoche de Michel Temer, não vai ao banheiro sem a sua permissão”, alertou o jornalista Breno Altman ao criticar a composição da esquerda com o “centrão” na disputa pela presidência da Câmara dos deputados. Em sua visão, “a esquerda precisa seguir uma tática pensando em 2022 e ter um candidato próprio”. Assista edit

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no programa Bom dia 247 desta quinta-feira (24) ao criticou a composição da esquerda com o grupo do “centrão” na disputa da presidência da Câmara dos Deputados.

Nesta quarta-feira, o centrão decidiu que o candidato indicado pelo grupo na disputa presidencial será Baleia Rossi (MDB-SP). Os partidos de oposição preparam uma “carta de procedimentos” para apresentar ao candidato na segunda-feira como compromissos para sua campanha

Em sua visão, o emedebista é “ é fantoche de Michel Temer, não vai ao banheiro sem a sua permissão”.

“A esquerda precisa seguir uma tática pensando em 2022 e ter um candidato próprio”, acrescentou.

Segundo Altman, “os movimentos no parlamento precisam estar subordinados à temática geral, que é a derrota de Bolsonaro e construir campo para um novo governo de esquerda”. “Qual é o sentido de se aliar à direita, que possui o mesmo programa econômico de Bolsonaro?”, questionou.

“Para que compor com a direita, se é com ela que a esquerda irá rivalizar no segundo turno? Não existe sentido nisso”, ressaltou o jornalista.

