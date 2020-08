Bivar desmente Bolsonaro sobre retorno ao PSL: "não há qualquer negociação"

247 - O deputado e presidente nacional do PSL, Luciano Bivar (PE), desmentiu Jair Bolsonaro e afirmou que não existe qualquer negociação para que ele volte a integrar as fileiras do partido. "Isso não foi posto na mesa e não está sendo discutido”, disse Bivar ao jornalista Tales Faria, do UOL. Em sua live desta quinta-feira (13), Bolsonaro disse que havia recebido propostas de filiação de três partidos, entre eles o PSL e o PTB, do ex-deputado Roberto Jefferson.

Segundo Bivar, "o que há é um grupo de deputados que está em contato com o partido para revisionar as punições, com o argumento de que, com a extinção da Aliança Pelo Brasil, perdeu-se o motivo de punibilidade”. “O PSL vota aquilo que é bom para o país. Isso faz com que haja alguma coincidência de ideias nas votações. Mas é só isso. Não há qualquer negociação", completou.

Bolsonaro, que foi eleito pelo PSL, deixou o partido em 2018 após virem à tona denúncias de uso de candidaturas laranjas durante a campanha eleitoral de 2018. Na época, ele acusou Luciano Bivar de ser um dos responsáveis pelo esquema.

