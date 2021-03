Bolsonaro avalia dar novo cargo no governo para Eduardo Pazuello

Ministro da Saúde general Eduardo Pazuello, que deixará o cargo nos próximos deverá ganhar um novo cargo no governo Jair Bolsonaro. Entre as possibilidades avaliadas estão cargos ligados diretamente ao Planalto ou o comando de uma estatal edit

247 - O ministro da Saúde general Eduardo Pazuello, que será substituído nos próximos dias pelo cardiologista Marcelo Queiroga, poderá ganhar um novo cargo no governo Jair Bolsonaro. De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, o assunto já vem sendo discutido e a hipótese mais provável é que Pazuello acabe lotado como assessor especial da Presidência da República ou assuma um posto Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ou da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE).

De acordo com assessores do general, os detalhes da mudança ainda devem ser acertados entre Bolsonaro e Pazuello, mas ressaltam que o general deverá ter uma "surpresa muito boa” em breve. Uma outra possibilidade é que ele acabe em alguma estatal, como a de Itaipu. A unidade era comandada pelo general Joaquim Silva e Luna, que assumiu a presidência da Petrobrás.

Os detalhes ainda devem ser acertados entre Bolsonaro e Pazuello. Inicialmente, o grupo do ministro diz que a medida ainda está em estudo, mas nega se tratar de retorno ao Exército. A previsão, apontam, é que seja um cargo no Palácio do Planalto.​

Pazuello é investigado em um inquérito do Supremo tribunal Federal (STF) pela suspeita de omissão na crise da falta de oxigênio hospitalar em Manaus, que matou dezenas de pacientes.

