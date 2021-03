Marcelo Queiroga aceita convite para ser o novo ministro da Saúde

A nomeação deve ser confirmada em edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (16). Ele será o quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro edit

247 - O médico e presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Marcelo Queiroga, aceitou nesta segunda-feira (15) o convite de Jair Bolsonaro para ser o novo ministro da Saúde, substituindo Eduardo Pazuello. Mais cedo, a cardiologista Ludhmila Hajjar recusou o convite.

De acordo com a CNN Brasil, Queiroga deve ser oficializado como novo chefe da pasta em edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (16). Não há informações sobre a cerimônia de posse.

Ele será o quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro em pouco mais de dois anos e tem a difícil missão de acelerar a vacinação contra Covid-19 no país e evitar o colapso do sistema de saúde das mais variadas regiões brasileiras.

Queiroga se reuniu com Bolsonaro na tarde desta segunda-feira no Palácio do Planalto e recebeu o convite para assumir o ministério. Ele deixou o gabinete presidencial por volta das 18h30.

O presidente da SBC já esteve muito próximo de integrantes do governo Bolsonaro em outro momento e teve seu nome cotado para assumir a pasta antes mesmo de Pazuello.

Mesmo quando o suposto tratamento precoce contra Covid-19 já se mostrava ineficaz, Queiroga defendeu que os médicos tivessem o direito de prescrever o medicamento que considerassem adequado para tratar a doença.

Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia é signatária de uma carta divulgada nesta segunda-feira (15) que é crítica à atual gestão de Pazuello e defende medidas que não estão alinhadas ao governo, como a importância do distanciamento social, isolamento e uso de máscara.

Na chegada ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro confirmou a nomeação de Queiroga:

Bolsonaro confirma o nome do médico Marcelo Queiroga como novo Ministro da Saúde a partir de amanhã.



— BolsoRoosevelt 🧔🏻🇧🇷 (@bolsoroosevelt) March 15, 2021

