Bolsonaro chama Ailton Barros, homem que diz saber tudo sobre o assassinato de Marielle, de “segundo irmão”

247 - Em áudio divulgado pelo Fantástico neste domingo (7), Jair Bolsonaro (PL) aparece chamando Ailton Barros, apontado como operador das fraudes em cartões de vacinação em Duque de Caxias (RJ), de "segundo irmão". Um dos presos nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal na Operação Venire, que mira um grupo criminoso responsável por falsificar dados de vacinação contra a Covid-19, Barros afirma saber quem foi o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol), morta em 2018.

De acordo com a reportagem, o áudio foi gravado por Bolsonaro pouco antes das eleições de 2022, quando Ailton era candidato a deputado.

"Ailton, você sabe, você é um velho colega meu, paraquedista. Tu é meu segundo irmão, né? Primeiro é o Hélio Negão, depois é você. Tu sabe o carinho que tenho contigo, da nossa amizade. Eu nem posso declarar meu voto, né? Mas você é um cara que eu gostaria muito que tivesse sucesso aí no Rio, tá ok?", disse Bolsonaro.

Barros era apontado como homem de confiança de Bolsonaro e o acompanhava em viagens. Além disso, o ex-major o apoiou nas últimas eleições e foi votar com ele. Entretanto, ele foi expulso do Exército em 2008 e possui uma extensa ficha na Justiça Militar, com anotações como tentativa de abuso sexual, diversos episódios de violência contra militares, atropelamento e desacato a superiores. Ele é réu em 13 processos e chegou a ser preso administrativamente sete vezes.

