Bolsonaro diz que está mais preocupado com vagas no STF do que com a eleição em 2022

247 - Jair Bolsonaro declarou a apoiadores, nesta sexta-feira (4), no cercadinho em frente ao Palácio da Alvorada, que está mais preocupado Supremo Tribunal Federal (STF) do que com a corrida ao Planalto em 2022. O mandatário disse que já tem dois nomes para indicar ao STF na tentativa de ampliar sua influência na Corte Suprema, informa o UOL .

Bolsonaro tem dois ministros no STF: Kassio Nunes Marques e André Mendonça e acenou que pretende indicar nomes ligados ao agronegócio para ocupar as vagas de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber em 2023.

"Mais importante do que a eleição para presidente são duas vagas para o Supremo ano que vem", disse Bolsonaro. Em seguida, uma apoiadora afirmou: "é isso mesmo, presidente, a luta vai ser lá". De acordo com o presidente, "vai acontecer muita coisa até as eleições".

